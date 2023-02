Roky plánovaný kruháč v Lovosicích nevznikne, vadí peníze i stáří projektu

„Jedním z prvních bodů, které jsme jako nově zvolená rada města měli schválit, byla smlouva s Ředitelstvím silnice a dálnic (ŘSD) o zahájení stavby této okružní křižovatky. Zjistili jsme však, že město má na tomto projektu velmi významnou spoluúčast investičního charakteru na vybudování podchodu a různých míst na přecházení, která se vyšplhala až na 12 milionů korun,“ popisuje starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).

Podchod pro pěší, kterým by se chodilo pouze ke garážím, by vyšel na šest milionů korun. „To nám v tuto dobu přišlo jako veliké mrhání penězi. Proto jsme chtěli stavbu podchodu z projektu vyjmout. To však ŘSD nechtělo,“ vysvětluje starosta důvod, proč od plánované stavby kruháče odstoupilo.

Finanční zátěž však není jediným důvodem. „Záměr této okružní křižovatky je starý už nějakých patnáct let. Za tu dobu se však intenzita provozu výrazně změnila. V posledních letech obrovsky přibyla zejména nákladní a kamionová doprava, která tudy jezdí do Preolu, Lovochemie a průmyslové zóny, kde nyní vznikl i obří P3 park,“ poukazuje Krejčí na zastaralost projektu.

„Dopravní experti nám řekli, že kruhový objezd má smysl z hlediska přehlednosti a bezpečnosti pro osobní auta. Naráží však na intenzitu kamionové dopravy, kterou by úplně zastavil. Je tam poměrně velké převýšení, kde by se mnohatunové kamiony musely rozjíždět do kopce. Vyšší míra výfukových plynů i hluku by měla negativní vliv i na životní prostředí,“ podotýká starosta s tím, že nová okružní křižovatka by mohla být dokonce více nebezpečná než stávající stav.

Radnice proto hledá způsob, jak kamionovou dopravu z této části města odklonit. „Chceme zpracovat bezpečnostní studii a model nové křižovatky. Máme domluvenou schůzku s firmou, která modeluje změny v dopravě a různé možnosti řešení. Podle toho se rozhodneme, jak budeme postupovat dále,“ nastiňuje starosta.