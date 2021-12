Lithium? Proč ne. Rozmach zde vždy souvisel s těžbou, říká propagátor Krušnohoří

Více než dva roky je Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří zapsán na seznamu UNESCO. Co se za tu dobu změnilo? Mělo by se skutečně vytěžit lithium na Cínovci, tedy nedaleko památek? I na to odpovídá Michal Urban, ředitel obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory/Erzgebirge a zpracovatel české části dokumentace k žádosti o zápis.