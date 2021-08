Neprodávejte biograf, bouří se v Krupce. Nadšenci tam chtějí muzeum

„Kino v Krupce má stoletou tradici a myslíme si, že se ta budova dá využít lepším způsobem. Zbavovat se městského majetku není správná cesta,“ je přesvědčen autor petice Jiří Chmelík.



Podle něj se zatím nedá odhadnout, kolik lidí vysloví nesouhlas se záměrem, desítky petičních archů totiž stále kolují po městě.

„Sběr podpisů dál probíhá, zájem je velký. Jen mně ji podepsalo 55 lidí z 60 oslovených,“ uvedl předseda petičního výboru.



S prodejem objektu v Bohosudovské ulici nesouhlasí ani opoziční zastupitelé z hnutí Zdravá Krupka.



Podle Miloslavy Bačové je jedině dobře, že se veřejnost o osud budovy zajímá. „Přece není možné, aby se tady takhle likvidovala kultura. Podle mě by byla velká škoda, kdyby tady to kino nebylo,“ podotkla.

O záměru prodat bývalý biograf informovala radnice veřejnost v červnu na svém webu. Za areál s pozemky o rozloze 2 155 metrů čtverečních požaduje dle znaleckého posudku nejméně 3,1 milionu korun.

Prodej proběhne obálkovou metodou, se kterou má prý město dobré zkušenosti. Cenové nabídky mohli zájemci podávat do 31. července.

Dorazily tři nabídky

„Mohu potvrdit, že nám dorazily tři nabídky,“ sdělil MF DNES mluvčí města Tomáš Syryčanský s tím, že si vedení města plně uvědomuje historický význam kina, problém je však v tom, že je budova dlouhodobě nevyužívaná a její provoz stojí město nemalé prostředky.

„Za posledních 39 měsíců provozu ho ročně průměrně navštívilo asi 50 plně platících diváků. K tomu dalších 130 seniorů, kteří měli vstupné zdarma, a 550 dětí ze základních a mateřských škol,“ vypočítal mluvčí Syryčanský.

Školní představení a promítání pro děti se má navíc od září přesunout do nového komunitního centra ve zrekonstruovaném objektu domu kultury.

„Dalším argumentem k prodeji byl fakt, že dnes mají problémy s návštěvností i multiplexy a kina v okolí, protože přednost dostávají nejrůznější online platformy, jako je Netflix či HBO,“ podotkl mluvčí s tím, že o dalším osudu kina budou v září rozhodovat zastupitelé.

Obnovit promítání a otevřít muzeum

Ještě předtím jim však místní nadšenci Jiří Balej s Milošem Štěpánem chtějí představit smělý plán. Přišli totiž s nápadem, jak budovu využít. Chtějí v ní obnovit promítání a zároveň otevřít muzeum kinematografie. K jeho vybudování plánují využít i osobní sbírku promítaček Miloše Štěpána, evropsky známého sběratele.



„Před lety jsme v kině pořádali výstavu jeho přístrojů, teď by z toho mohla vzniknout stálá expozice. Kromě klasického promítání by tam mohlo být i muzeum, které by mapovalo historii kinematografie a mohlo by to mít i edukační funkci pro děti či nejrůznější aktivní amatérské kinematografy nebo filmaře,“ představil projekt Balej.

Podle něj by bylo řešením založit občanské sdružení, které by si od radnice objekt pronajalo a zdroje na provoz by si shánělo samo. „Jen je potřeba, aby to někdo uchopil a nabídl veřejnosti. Město si s tím evidentně neví rady. Proto se chceme pokusit přesvědčit zastupitele, aby prodej pozastavili. Měli bychom dát hlavy dohromady a vymyslet to nejlepší řešení. Prodat kino postavené v roce 1913 mi přijde jako zoufalý čin,“ uvedl Balej.

O zmíněném návrhu už ví i místní radnice. „S pány jsem se setkal a jejich návrh znám. Zatím je ale jen v rovině myšlenek a představ. Bylo by potřeba ho detailně rozpracovat a připravit dopodrobna,“ pronesl mluvčí radnice Syryčanský s tím, že město se bude zabývat všemi smysluplnými návrhy.