Nová vláda Ústeckého kraje se zatím sejít nemůže, čeká na verdikt soudu

Celý akt volby i první zasedání zastupitelstva jsou odsunuty až na druhou polovinu listopadu. Datum je zatím neznámé. Proč? Do 5. listopadu by měl krajský soud rozhodnout o stížnostech na volby a dalších 15 dnů má dosluhující hejtman Oldřich Bubeníček na to, aby termín zasedání vyhlásil.

„Čekáme, až krajský soud definitivně rozhodne, pak můžeme začít plánovat,“ uvedl Bubeníček.

„Osobně si myslím, že zasedání může být kolem 16. listopadu. Ve středu jdu na krajský krizový štáb a budu jednat s panem hejtmanem. Doufám, že se nám podaří dohodnout. Nevíme ale, jak rozhodne soud, na nic jiného nečekáme. Nemyslím si, že lhůtu bude soud prodlužovat kvůli upřesnění nějakého podání. To by mi přišlo trošku jako zdržování. Ale je to právo soudu a nikdo do toho mluvit nebude,“ sdělil budoucí hejtman Jan Schiller, jehož koalice má nahradit dosud vládnoucí KSČM, ČSSD a SPD.

Ze tří stížností na volby, které byly podány do 16. října, krajský soud již jednu zamítl. Na rozhodnutí má 20 dnů. Podle mluvčí krajského soudu Veroniky Suchoňové ale stížnosti nesmí obsahovat chyby, jinak jsou vraceny.

A v tom je potíž, dvacetidenní lhůta na rozhodnutí začíná běžet od okamžiku, kdy stížnost soud obdrží bez vad.

Při prvním zasedání zastupitelů, na kterém budou skládat slib, budou v sále seřazeni nejprve abecedně a bude zde prostor i pro poslance a senátory. Stejně jako při minulých jednáních zastupitelů smí kvůli hygieně a bezpečnosti veřejnost pouze před obrazovkou v předsálí.



Pokud by některý zastupitel nemohl přijít, je pro něj zajištěn online přenos. „Já ale doufám, že se to nestane a budeme tam všichni. Předvídat to ale v současné situaci nemůžeme,“ dodal Schiller, který si nyní vybírá své poradce.

Řešit musí nemocnici a rozpočet

Pokud by zasedání zastupitelstva „zdramatizovala“ nákaza covid-19, bylo by také možné zvolit jen radu kraje. Vedení kraje totiž musí hned začít pracovat na rozpočtu pro rok 2021.

A pokud se zastupitelé sejdou, musí také hned hlasovat o změně zřizovací listiny firmy Krajská majetková tak, aby mohla správně převzít rumburskou nemocnici.



„Tento krok bohužel nebyl dotažen do konce. Krajská majetková nemá ve zřizovací listině, že je oprávněna podnikat v poskytování zdravotnických služeb,“ podotkl Schiller.

Rada kraje pak podle něj musí řešit i rozpočet. „Nebude asi vypadat moc dobře, ale zatím jsme ho s detaily neviděli. Předpokládám, že rozpočet nebudeme omezovat, spíše částky přesouvat. Kromě boje proti koronaviru to bude naše práce do konce roku,“ popsal Schiller.

Rozpočet Ústeckého kraje se pohybuje kolem 20 miliard korun. Letos byly příjmy 19,97 miliardy a výdaje 20,84 miliardy. Fakticky ale kraj hospodaří s částkou pod 4 miliardy korun, zbytek rozpočtem jen „proteče“ například na platy.