Stavbaři vysouvají přes Labe nový most, starou konstrukci postupně odřežou

„Na úseku dlouhém 1300 metrů provádíme kompletní výměnu železničního spodku a svršku. Součástí stavby je i rekonstrukce dvou železničních tunelů a nový most, který nahradí původní stavbu z roku 1916,“ uvedl stavební dozor SŽ Marek Urválek, s tím že práce na modernizaci začaly letos v březnu.

Dvě stě metrů dlouhý a 1741 tun vážící kolos teď stavaři postupně nasouvají a usadí pomocí hydrauliky na stávající kamenné pilíře. Kvůli převýšení o jeden metr na každém břehu musí dokonce pohyb ocelového monstra brzdit.

Jednotlivé menší ocelové díly mostu se vyráběly v DT Mostárně v Prostějově. Kamiony je pak převezly do děčínského přístavu, kde se kompletovaly do výsledné podoby. „Most se na montážní plošině sestavil do čtyř celků a následně se pomocí velkého pásového jeřábu přesunul na místo, kde jsme ho osadili na pomocné konstrukce,“ popsal přípravné práce Bořivoj Leszko, ředitel stavby z firmy Strabag.

Oproti starému má nový most průběžné kolejové lože, které tvoří štěrkové lože, pražce a kolejnice. Na původní konstrukci z počátku 20. století jezdily vlaky po standardní mostovce tvořené dřevěnými pražci s kolejnicí. Na mostě se zvýší i rychlost vlaků z původních 30 na 50 km/h. Životnost konstrukce je sto let.

V rámce sanace spodní stavby došlo také k částečnému ubourání původních pilířů mostu a jejich zesílení pomocí mikropilot a pískové injektáže. Problémy pak stavbařům přinesl hlavně děčínský tunel, který na most navazuje na pravém břehu řeky Labe.

„Naši předci zřejmě poté, co tunel vyrazili, ho zasypali zpátky výrubem proloženým hlínou. Narážíme tak na materiály, které nejsou vhodné pro kolejové lože, a ne na souvislý skalní masiv, jak jsme původně předpokládali,“ upozornil Leszko.

Přesto by měl nový most nákladní dopravě začít sloužit už v polovině prosince letošního roku. Investiční náklady na modernizaci celého úseku tratě mají dosáhnout 1,38 miliardy korun. „Součástí rekonstrukce je i výměna trakčního vedení v celém úseku a zbudování nového zabezpečovacího zařízení, nového přejezdu a protihlukových stěn v obytné zástavbě,“ doplnil Marek Urválek.

S demontáží původního mostu se začne ihned po zprovoznění železniční tratě na novém mostě. Ocelová konstrukce se postupně odřeže. Na jedné straně řeky ji budou stavbaři spouštět do lodí a na druhé na montážní plošinu.