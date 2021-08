Úchvatná podívaná. Dělníci mění potrubí dvacet metrů nad hladinou řeky

Pracovníci stavební firmy také na přemostění namontují dvě obslužné lávky. „Tím dojde i ke zpevnění konstrukce,“ zdůvodnil Tomáš Štěpánek ze společnosti AZ Consult, který má na starosti technický dozor.

Práce zkomplikoval na jaře nedostatek materiálu způsobený koronavirovou krizí. Konečný termín předání stavby ale ohrožený není.

„Stavební část práce by měla skončit nejpozději do konce října. Během listopadu by mělo docházet ke vzorkování a tlakování potrubí v rámci revize dokončeného zařízení,“ doplnil Štěpánek.

Rekonstrukcí prochází i armaturní komory, což jsou stavby na obou březích řeky. Komory jsou koncipované tak, aby se při povodních uměle zatápěly, aby je tlak vody nevytrhl ze země.

Obnova 208 metrů dlouhého akvaduktu je součástí rozsáhlé rekonstrukce páteřního přivaděče pitné vody z úpravny Velké Žernoseky.



Investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost. Náklady na opravu úseky vyjdou na 30 milionů korun.