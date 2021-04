Z Kazachstánu míří k ISS další posádka. Místo Rusa letí Američan

Ruská loď Sojuz MS-18 zamířila do vesmíru v 9:42 SELČ, a na její palubě tři noví členové posádky Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) – ruští kosmonauti Oleg Novickij a Pjotr Dubrov a americký astronaut Mark Vande Hei.

Původně měla cestovat trojice ruských kosmonautů, ale na žádost amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír ruská agentura Roskosmos jedno místo uvolnila pro Američana. Sedadlo pro Heie zprostředkovala podle serveru SpaceFlightNow firma Houston Axiom Space výměnou za budoucí let platícího astronauta lodí sponzorovanou NASA.



Let by jim měl trvat méně než tři a půl hodiny, kdy se stoj připojí k ruskému modulu Rossvet. Na palubu stanice by se pak mohli nový obyvatelé ISS dostat zhruba ve tři hodiny odpoledne našeho času poté, co posádka zkontroluje těsnost a tlak a pak otevře poklop přechodové komory.

K výročí letu prvního kosmonauta

Roskosmos pro tuto příležitost pokřtil vesmírnou loď jménem prvního kosmonauta Jurije Gagarina, který jako první člověk letěl do vesmíru před 60 lety, 12. dubna 1961.

Michal Vaclavik @Kosmo_Michal (2/4) Bohužel se bude startovat ze vzletové rampy 31/6, protože legendární Gagarinskij start (1/5) je v rekonstrukci a do provozu se dostane zpět do provozu nakonec až v roce 2023.Posádku kosmické losi Sojuz MS-18 tvoří Oleg Novickij, Pjotr Dubrov a Mark Vande Hei +169 kg nákladu https://t.co/KhdQLZjkFt oblíbit odpovědět

Na ISS je aktuálně sedmičlenná americko-rusko-japonská posádka. Ta se však zhruba za týden ztenčí o tři ruském komonauty, kteří se mají 17. dubna vydat zpět na Zemi. Nová posádka se má vrátit až 25. září.

Už 22. dubna se ale má k ISS vydat další loď Crew Dragon společnosti SpaceX, která přiveze hned čtyři nové obyvatele stanice. Na palubě Mezinárodní vesmírné stanice tak v tu dobu bude jedenáct lidí. Za dalších šet dní ale poletí zpět předchozí posádka, která přiletěla v CrewDragonu. Na ISS tak zůstane opět sedm obyvatel.