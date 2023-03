Přistání čínské laboratoře na Marsu byl úspěch. Teď má ale problém

Ve středu to bylo 22 měsíců, co se čínskému vesmírnému programu podařilo laboratoř na povrch Marsu dosadit. A že to není nic jednoduchého, dokazuje skutečnost, že se mu to podařilo jako vůbec druhé vesmírné agentuře na světě. Předtím povrch Marsu zvládla zkoumat jen vozítka americké NASA, i když se o to pokoušeli i další.