Kariéra od mikroskopu. Jak čtyři čeští vědci rozšiřují naše chápání světa

Vladimíra Petráková je odbornice na nanotechnologie. Petr Slavíček je fyzikální chemik, který se vrací ke starším elektronovým technologiím. Petr Kohout je mikrobiolog, který zkoumá, jak houby ovlivňují podobu krajiny. Ondřej Pejcha je astrofyzik zkoumající objekty, které jsou vzdálené až padesát milionů světelných let. Tito čtyři významní čeští vědci popsali, na čem přesně v tuto chvíli pracují i jak se dostat ve svém oboru prosadit.

1 Chce to více odhodlání

Úspěšná vědkyně a zároveň matka čtyř malých dětí? Odbornice na nanotechnologie Vladimíra Petráková chce ukázat, že to jde. Česko podle ní může mít skvělou vědu, jen by to chtělo si víc věřit. Studuje materiály, které se v nanorozměrech chovají úplně jinak, než jak je známe. „Nevodivé se stávají vodivými, neprůhledné průhlednými, získávají jiné barvy. To otevírá ohromné možnosti,“ popisuje Vladimíra Petráková.