Co je černá díra a jak si ji „vyfotit“, prozradí host Rozstřelu

15:19 , aktualizováno 15:19

Ve středu astronomové z projektu Event Horizon Telescope ukázali vůbec první fotografii černé díry. Co to pro vědu znamená a co o těchto objektech (ne)víme, na to odpoví host Rozstřelu, astrofyzik Jiří Svoboda z Astronomického ústavu. Dívat se můžete v pátek 12. dubna od 11 hodin.