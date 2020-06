Gilead stanovil cenu léku Remdesivir. Nebude pro všechny stejná

Šéf společnosti Gilead Daniel O’Day v otevřeném dopise na stránkách společnosti oznámil cenu za lék Remdesivir. Tedy látku, která donedávna byla jedinou ověřenou pomocí u pacientů s nemocí covid-19.



Lék se zatím podává pouze infuzí a jedno takové balení podle Gileadu vyjde na 390 dolarů, tedy zhruba 9 200 Kč při kurzu pro 29. červen. Na základě dosavadních zkušeností se předpokládá, že průměrný pacient dostane celkem šest dávek během pěti dní a celková cena léčby se tak dostane na zhruba 2 340 dolarů, tedy 55 tisíc korun.



Podle dnes známých výsledků podávání léku zkracuje u těžce postižených pacientů dobu hospitalizace, počet úmrtí v této skupině však zřejmě výrazně nesnižuje. Výsledky na zvířatech ovšem dávají naději, že při včasném nasazení by mohl být efekt větší (a naznačují to ostatně i údaje získané od lidských pacientů, ale z pochopitelných důvodů těžko dostupný lék zatím dostávali především lidé ve vážném stavu).



Již samotné zkrácení hospitalizace má samozřejmě z hlediska ekonomiky zdravotnictví značnou cenu. I v relativně „levném“ českém zdravotnictví vyjde každý den pacienta na JIP (jednotce intenzivní péče) na desítky tisíc korun. Pokud jde pacienta na ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení), jde cena řádově do stovek tisíců.



Gileadem uvedená cena se tak pohybuje spíše v té nižší části odhadovaného rozptylu. Objevovaly se odhady, že cena léku by mohla být až řádově vyšší, tedy v desítkách tisíc dolarů (a stovkách tisíc korun) za léčbu průměrného pacienta.



Jak k tomu došli?

Nezávislá nezisková organizace ICER, která provádí analýzu ekonomických aspektů zdravotní péče v USA, dospěla nedávno k závěru, že lék Remdesivir by byl „cenově efektivní“ při cenách zhruba v pásmu mezi dvěma až pěti tisíci dolary za léčbu pacienta. Rozptyl je daný tím, že přesná účinnost přípravku ještě není zcela jasně známa. A také tím, že se objevila další alternativa pro pacienty ve vážném stavu, totiž podávání kortikosteroidu Dexamethasonu . Jaký přesně bude mít dopad na léčbu covidu-19, není v tuto chvíli jasné, těžko se tedy hodnotí i možný přínos Remdesiviru. (Dexamethasone tlumí přehnanou reakci imunitního systému pacienta, zatímco Remdesivir působí proti samotnému viru).



Nemůžeme nahlédnout do rozhodování Gileadu o ceně, jasné je, že cena výroby samotné je zanedbatelná. Externí odborníci odhaduji, že výroba jedné dávky by mohla vyjít na zhruba deset dolarů. V reálném prostředí ho indičtí výrobci generických léčiv produkují za zhruba 60 dolarů za jednu dávku (tj. zhruba 360 dolarů za šest dávek).



Mnohem větší roli hrají investice do výzkumu, klinického hodnocení léku a také stavby výrobních provozů pro tento lék. Gilead veřejně uvedl, že chce do této oblasti investovat zhruba miliardu dolarů. ICER z toho usuzuje, že pokud by se měla investice vrátit ekonomicky, měla by firma z jednoho pacienta mít „navíc“ nejméně kolem tisíce dolarů. (Podrobněji si cenový model a jeho parametry můžete projít v tomto PDF.) Výrobce bude mít ještě další náklady s klinickými studiemi účinků léku, které zdaleka nejsou u konce a také rozhodně nejsou levné (stojí řádově desítky až stovky milionů dolarů podle rozsahu).



Představenou cenu 390 dolarů za dávku (tedy 2 340 za šest dávek) jinak často kritický ICER označil za „zodpovědné rozhodnutí“. S tou důležitou výhradou, že zatím není ještě stoprocentně jisté, zda pacienti nebudou v průměru vyžadovat dávek více.

Někde méně, jinde více

Cena 390 dolarů za dávku také nebude pro každého. Bude platit pro americkou federální vládu, ale ne pro soukromé poskytovatele zdravotní péče, kterých je v USA většina. Ti budou za jednu dávku platit cenu 520 dolarů. Pro Evropu, včetně ČR, by tedy měla zřejmě být výše zmíněných 390 dolarů za dávku. Oficiálně ovšem ještě potvrzena nebyla.



Nebude se patrně čekat dlouho. Před čtyřmi dny Evropská léková agentura (EMA) po zrychleném hodnocení přínosů a rizik doporučila, aby byl přípravek Remdesivir podmínečně schválen k léčbě pacientů s nemocí covid-19. Remdesivir budou moci pod názvem Veklury předepisovat lékaři v Evropské unii, jakmile to odsouhlasí Evropská komise. Ta se obvykle řídí doporučením lékové agentury a její rozhodnutí se očekává v blízké době.



Chudší země budou mít ještě jiný režim. V květnu zahájil jeden z největších výrobců léků v Bangladéši Beximco Pharmaceuticals výrobu Remdesiviru. Při zveřejnění této informace firma plánovala ocenit lék, který se podává nitrožilně, na 5 000 až 6 000 bangladéšských tak (1 500 až 1 800 Kč) za ampuli; ocenění firmou Beximco naznačilo, že by léčba jednoho pacienta Remdesivirem mohla v zemi vyjít na 295 až 781 dolarů (7 400 až 19 500 Kč).

Gilead se také spojil s výrobci generických léčiv v Indii a Pákistánu, včetně společností Cipla Ltd and Hetero Labs Ltd, aby vyráběly a dodávaly Remdesivir do 127 rozvojových zemí. V nich by měla cena dosahovat zhruba 600 dolarů (asi 14 300 korun) za kúru.

V každém případě nyní končí období, kdy byl lék k dispozici zdarma. Gilead 29. června vyexpedoval posledních 120 tisíc dávek Remdesiviru, které věnuje vládám (v první řadě té americké) a dalším subjektům, a od 1. července si bude za lék účtovat.

Do konce roku by měla společnost podle vlastních webových stránek vyrobit celkem zhruba dva miliony dávek. Více než milion již vyrobila a dala k dipozici, do konce roku by měla poskytnout zhruba další milion. Z toho půl milionu by mělo být k dispozici americkým poskytovatelům zdravotnické péče.



Indičtí a bangladéšští výrobci by měli do konce roku vyrobit údajně řádově také jednotky milionů dávek léku. Firma chce ovšem navázat partnerství s dalšími výrobci i v Evropě, Asii či Americe.

Jak to funguje

Remdesivir by viru měl komplikovat množení v těle pacienta. Viry se neumějí dělit samy, potřebují k tomu hostitelskou buňku, kterou „oklamou“, aby vyráběla novou generaci viru.



Remdesivir a podobné přípravky (přesněji tzv. analogy nukleotidů) velmi zjednodušeně řečeno slouží v buňce jako falešné stavební díly vhodné pro stavbu dalších kopií viru. Ovšem ve skutečnosti obsahují pokyn k ukončení „stavby“, a množení viru tedy přítomnost přípravku zastaví. Tedy alespoň v ideálním případě, v praxi samozřejmě nemusí postup fungovat. Například proto, že virus zmutuje a „falešné díly“ nepoužije.

Přípravek, který se podává ve formě infuze, by měl sloužit proti poměrně široké škále virů, zatím však nebylo oficiálně schváleno jeho použití ani proti jedinému. V roce 2019 se zkoušel v Demokratické republice Kongo proti viru ebola. Remdesivir si ovšem nevedl příliš dobře a přestal se pacientům podávat ještě před koncem zkoušky. Jiné látky se ukázaly účinnější.