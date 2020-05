Remdesivir bude stát až ­půl milionu korun na jednu léčbu, říká biochemik

Žádný jiný lék nemá takovou celosvětovou reklamu v médiích. Remdesivir – zatím jediný medikament, který je schopen částečně léčit nemoc covid-19 „Původně to byl neúspěšný lék proti hepatitidě typu C a ebole, odepsaná investice,“ vysvětluje ve velkém rozhovoru pro MF DNES finanční analytik Martin Dienstbier, který dříve pracoval jako biochemik ve vědeckých laboratořích na univerzitách v Cambridge a Oxfordu a později svoje know-how přenesl na finanční trh a živí se investicemi do farmaceutických firem.