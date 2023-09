Ta podoba. Vlaky světových diktátorů jsou luxusní pevnosti

S nedávnou cestou severokorejského diktátora Kim Čong-una do Ruska se do popředí zájmu veřejnosti dostaly pancéřové vlaky. Je Kimův dopravní prostředek ojedinělý, nebo je pevnost na kolejích běžná věc? Podívali jsme se do historie a můžeme říct, že z podobnosti diktátorských vlaků až mrazí.