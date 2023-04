Legendy ČSD obrazem. Zamračená z ČKD patří mezi naše nejslavnější lokomotivy

Motorová lokomotiva, známá mimo jiné pod přezdívkou Zamračená, platila za vskutku povedený produkt podniku ČKD. Zkonstruována byla pro zahájení masivního útoku proti parní trakci na neelektrifikovaných tratích ČSD. A i když se do tohoto úkolu o několik málo let později pustil s ještě větší silou i Brejlovec, význam Zamračené to nijak nesnižuje.