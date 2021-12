VIDEO: Co stojí za robotem, který zaujal internet napodobováním lidí

Vyjadřování emocí pomocí mimiky není na poli humanoidních robotů nic nového a řada firem i univerzit v této oblasti udělala poměrně velké pokroky. Například již v roce 2009 jsme obdivovali mimiku tzv. hyper-realistického robota, který si vzal za předobraz Alberta Einsteina. Ten se už tehdy uměl smát, ale zvládal i mnoho dalších obličejových výrazů. Navíc se všechno naučil sám.

Anglická firma Engineered Arts nyní k výrazům obličeje přidává i gesta. A vše je nastaveno tak, aby jeho celkové pohyby co nejvíc připomínaly ty lidské. Robot se zatím soustředí na pohyby rukou a mimiku, ale neumí chodit. To se má podle tvůrců časem změnit. Zda se jim i v tomto ohledu podaří dobře simulovat lidské kroky, teprve uvidíme.

Nyní se firma snaží prosadit svůj koncept, který označuje jako „AI x AB“, přičemž první zkratka znamená umělou inteligenci (byť se zatím jedná o strojové učení – pozn. red.) a druhá pak umělé tělo. To má být takové, které bude co do pohybů nejlépe simulovat to lidské, ne však celkovým vzhledem.

Mimika robota je postavena na systému Mesmer, který firma sama vyvíjí. „Mesmer může projevit obrovskou škálu lidských emocí. Každý robot postavený na Mesmeru je navržen a sestaven na základě 3D skenů skutečných lidí, což nám umožňuje přesvědčivě napodobit strukturu lidských kostí, texturu pokožky a výrazy,“ tvrdí zástupci firmy.

Amica tak umí rozdávat úsměvy, realisticky mrkat očima, šokovaně lapat po dechu, drbat se na nose nebo prostě jen tak zírat.

Amica má umožnit výzkumníkům testovat systémy strojového učení spolu s využitím operačního systému Tritium, který výrobce vyvinul speciálně pro roboty. Jeho hardware i software je zcela modulární, takže upgrade by neměl být problém. Tyto moduly mohou pracovat samostatně, což znamená, že v případě potřeby může zájemce testovat například jen hlavu nebo jen ruku.

Firma roboty vyvíjí již zhruba patnáct let. Předchůdci Amicy se objevili především na různých výstavách, kde lákali na stánky vystavovatelů, ale najdete je i v vědecko-popularizačních centrech a dostali se i na stadiony, do divadel nebo televize.