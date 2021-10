Jako z Robocopa. Roboti v Singapuru dohlíželi na „žádoucí“ chování obyvatel

Během zářijového třítýdenního testu Singapur nechal dva roboty hlídkovat v obytném komplexu a v nákupním centru. Pohybují se na kolech, jsou vybaveni sedmi kamerami a mají zabudované hlasy, jimiž varují občany před nežádoucím sociálním chováním.

Umělá inteligence vyhodnotí jako porušení veřejného pořádku kouření na zakázaných místech, nesprávně zaparkovaná kola nebo nedodržování pravidel o sociální vzdálenosti stanovených vládou v rámci boje s koronavirem.

Jeden z robotů zvaných Xavier se při plnění svých hlídacích povinností zastavil před skupinou starších lidí, kteří sledovali partii šachu. „Dodržujte prosím odstup jeden metr, prosím, dodržujte (pravidlo) pěti lidí ve skupině,“ vyzval je.

„Připomíná mi to Robocopa,“ řekla agentuře AFP čtyřiatřicetiletá výzkumná asistentka Frannie Teoová s odkazem na známý film o robotickém strážci zákona z Detroitu. Při pohledu na Xaviera a jeho parťáka se jí na mysl vkrádá představa „dystopického světa robotů“.

Podle aktivisty za digitální práva Lee Yi Tinga není divu, že roboti vzbuzují mezi Singapurci strach. „Přispívá to k pocitu, že lidé v Singapuru musejí v mnohem větší míře, než by museli v jiných zemích, dávat pozor na to, co říkají a co dělají.“



Vláda použití strojů obhajuje. Tvrdí, že během testovací fáze nebyly použity k tomu, aby identifikovaly či dokonce potrestaly provinilce.

Roboti mají být řešením problémů souvisejících mimo jiné se stárnoucí populací. „Pracovní síla se skutečně zmenšuje,“ říká Ong Ka Hing z vládní agentury, která stroje vyvinula. Roboti by mohli vyplnit chybějící počty pěších hlídek.

Městský stát patří mezi průkopníky využívání sledovacích technologií. Dění na ulicích se odehrává pod pečlivým dohledem 90 tisíc policejních kamer. Singapur dokonce zkouší monitorovat občany pomocí přístrojů na rozpoznávaní obličeje na pouličních lampách.

Singapur je znám svými tvrdými a někdy zvláštními zákazy určitých způsobů chování na veřejnosti. Lidem, kteří kouří mimo určená místa, hrozí tresty. Po 22:30 je zakázáno pít alkohol na veřejnosti, nesmí se po této hodině ani prodávat. Trestné je též přechází silnic mimo určené přechody.





Městský stát se pyšní čistými ulicemi. Odhazování odpadků je proto přísně trestáno. Taktéž se nesmí v Singapuru plivat na veřejnosti.