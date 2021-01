To nejhorší z Windows. Podívejte se na přešlapy z dílny Microsoftu

V polovině ledna uplynul rok od ukončení podpory operačního systému Windows 7. Pro mnohé bylo těžké se s ním loučit a přejít na novější verzi Windows. Řada uživatelů tak neučinila dodnes, stejně jako před mnoha lety nechtěli opustit Windows XP. Jaká je opačná tvář Windows?

Operační systém Windows ME byl nestabilní, nenáviděný a nepoužitelný. Byl tím nejhorším, jaký Microsoft kdy vyrobil? Horší než Windows Vista nebo Windows 8? A proč právě tyto tři jsou obecně považovány uživateli za nejhorší?

Dalo by se říci, že každá nově vydaná verze Windows byla uživateli přijímána s obezřetností a některé byly ihned označeny za hrozné. Všichni jsme vítali Windows 98, nenáviděli ME, milovali XP, opovrhovali Vistou, drželi se 7, zesměšňovali 8 a nyní si většinou pochvalujeme 10. V minulosti bylo pravidlem, že mnoho uživatelů zůstávalo u své oblíbené verze co nejdéle.

Aktuální podíl verzí Windows Ze statistik Netmarketshare.com vyplývá, že aktuálně nejpoužívanější verzí Windows ve stolních počítačích je 10 se 74% podílem. Druhý je Windows 7 s 22% podílem a třetí 8.1 s 3% podílem (a to přesto, že ji před dvěma lety skončila podpora). Čtvrtá příčka patří legendě Windows XP s jednoprocentním podílem, následuje osmá verze s půl procentním podílem, a to 12. ledna uplyne už pět let od konce její podpory. Šestou pozici okupuje Vista s 0,1% podílem, která je bez podpory téměř čtyři roky.



Na druhou stranu ti, kteří uvázli u špatné verze, upgradovali na novější co možná nejdříve. Systém Windows 10 se povedl, a proto Microsoft změnil svoji politiku. Místo toho, aby stále vydával nové a nové operační systémy, tento stále vylepšuje.

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jsou některé verze tak hrozné? Podívejme se na to, proč jsou následující tři verze Windows považovány za nejhorší vůbec.

Windows ME

Jedním z největších prvních průšvihů společnosti Microsoft mezi operačními systémy byl Windows Millennium Edition (ME). Velmi rychle po uvedení si tato verze vysloužila přezdívku Mistake Edition nebo Many Errors. Vydána byla 14. září 2000, přebrala nový vzhled z Windows 2000 (tento systém byl uveden ve stejném roce) a měla mít vylepšenou stabilitu i bezpečnost. Opak byl pravdou.



Systém ME byl na trh uveden jako vylepšení stávající verze Windows 98 a šlo o poslední systém běžící jako nadstavba nad MS-DOS. Proč však byly v jednom roce vydány dva odlišné systémy?

Windows 2000 byl původně určen jak pro spotřebitele, tak pro podnikové uživatele. Byl však založen na Windows NT, a tak skončil především ve firmách. Proto společnost Microsoft chtěla pro spotřebitele zajistit jiný nový systém. Verze Windows ME byla šita horkou jehlou. Šlo o jakýsi mezistupeň mezi Windows 98 a XP, přičemž druhý jmenovaný byl v době uvedení ME už ve výrobě.

Nedodělky, respektive urychlený vývoj ME pro Microsoft skončil nelichotivě, a tak se tato verze stala trapným mostem mezi Windows 9x a Windows XP. Uznejte sami, kdo by chtěl používat systém, který havaroval už během instalačního procesu?

Verze ME se prodávala jen rok a Windows XP, která byla vydána o rok později, se naopak stala hitem. Definitivní tečka byla provedena 11. července 2006 ukončením podpory. Zatímco Windows XP měl i v letech 2014 - 2015 po skončení několikrát prodlouženou technickou podporu (její konec definitivně nastal 8. dubna 2014) a stále značný podíl na trhu, ME upadlo rychle v nemilost, tržní podíl klesl k nule.



Proč byl Windows ME tak špatný?

Windows ME byl v zásadě Windows 98 s několika novými funkcemi. Některé z těchto funkcí, například Obnovení systému, však trpěly chybami. Systém ME odstranil režim DOS přítomný ve Windows 98 a starších verzích, který umožňoval uživatelům instalovat starší software (v té době to byla pro mnohé velká nevýhoda).

Místo nové a lepší verze Internet Exploreru (IE), ME využíval IE 5.5. Přitom Windows a Internet Explorer byly v té době spolu provázány a IE měl velký vliv na chod Průzkumníka Windows a další funkce. Jiné browsery nebyly tak snadno dostupné jako dnes, takže mizerná verze IE byla velkým problémem při procházení internetem.

V celém operačním systému převládaly pády, pomalost a podivné problémy s výkonem či s odmítnutím vypnout se. Počty havárií se na různých PC lišily, ale většina uživatelů zaznamenala chyby a další nepříjemnosti na denní bázi, a tak bylo těžké ho vůbec používat.

Nejeden uživatel se setkával s tím, že když se po několika minutách vrátil ke svému stroji, znamenalo pouhé pohnutí myší zhroucení Windows ME. Je však pravdou, že většinu těchto problémů můžeme připsat i stárnoucí architektuře Windows 9x ve spojení s rychlým vývojem ME, který nebyl připraven na vydání.



Windows Vista

Ti, kteří nezažili Windows ME, obvykle za druhý nejhorší označí Windows Vista. Zatímco Vista byl také velmi nenáviděnou verzí Windows, jeho příběh se od Windows ME liší. I když to na první pohled nebylo tak znát, tak předchůdce systému Vista - Windows XP - měl hodně bezpečnostních problémů. Proto se Microsoft zaměřil na to, aby Vista byl bezpečnějším operačním systémem.

Světlo světa tato verze Windows spatřila počátkem roku 2007. Největším problémem bylo zavedení kontroly řízení uživatelských účtů (UAC - User Account Control). Tento mechanismus byl programátory vyvinut jako lék na zásadní bezpečnostní problémy, které se objevovaly v systému Windows XP (především útoky z internetu). Většina aplikací v systému XP vyžadovala správcovské oprávnění, takže uživatelé se standardním oprávněním toho v něm moc dělat nemohli.

Zprvu neustálé potvrzování UAC ve Vista bylo pro mnoho uživatelů zásadním problémem. To také vedlo k tomu, že prvek většina uživatelů deaktivovala, nebo po celou dobu používali účet správce. Oboje není bezpečné. Microsoft se však poučil, UAC vylepšil a dnes se v pozměněné a ne tak iritující variantě nachází ve všech následujících verzích Windows.

Dalším velkým problém byly velké systémové nároky, které byly příčinou pomalého výkonu. Ke spuštění a provozu systém potřeboval výkonnější hardware, než jak tomu bylo v případě Windows XP. Dávalo to smysl, protože systém Vista se objevil šest let po uvedení XP a měl více funkcí.

Microsoft kvůli těmto požadavkům narazil také u výrobců PC – neběžel moc dobře ani na nových levnějších strojích. Problémy způsobovala také významná nekompatibilita se starším softwarovým vybavením a skutečnost, že jen málo odborníků si vědělo v případě potíží se systémem rady. Na druhou stranu tento krok vedl k tomu, že se výrazně snížil počet zobrazených modrých obrazovek a systém Vista se dokázal zotavit z havárií grafických ovladačů, které by XP způsobily pád.



Už na první pohled je zřejmé, že mnoho problémů ve Vista vzniklo změnami, které bylo nutné provést při přechodu z XP. Systém Windows Vista, stejně jako ME, byl počátek následujících změn. Jen o dva roky později, v roce 2009, společnost Microsoft vydala Windows 7. Díky této verzi došlo k vyřešení většiny problémů, které měl systém Windows Vista.

Windows 8

Na konci října 2012 se objevil systém Windows 8, který je aktuálně v uživatelských myslích považován za nejhorší. Pro většinu lidí se největším problémem v systému Windows opět stalo to, že se toho v něm bezdůvodně hodně změnilo. Windows 7 byl pouze tři roky starý a uživatelé ho obdivovali. Po opovrhované Vistě bylo příjemné mít systém, který nejenže vypadal skvěle, ale byl také stabilní a rychlý.



Jenže Microsoft následoval svou vizi operačního systému pro více zařízení a Windows 8 se zbavil nabídky Start, základní součásti Windows od 90. let. To však byl pouze začátek mnoha klopýtnutí této verze. Windows 8 přinesl Windows Store, pokus o centrální umístění pro stahování softwaru Windows.

To zelo prázdnotou, nebo se naopak rychle plnilo nesmyslnými programy a uživatelé byli frustrovaní z výběru toho správného. Ve finále se Store stal zbytečností. Windows 8 také obsahoval některé moderní aplikace (příklad gadgetů), které matoucím způsobem duplikovaly funkce běžného softwaru.

Windows 8 trpěl rozpolcením. Nebyl to jeden systém, ale dva v jednom. Byl to tradiční systém pro stolní počítače, vzešel z okopírovaného Windows 7, avšak bez nabídky Start, a přitom byl vytvořen pro dotykové obrazovky (tablety, smartphony).

Moderní uživatelské rozhraní Metro a dlaždicové aplikace dávaly smysl pro dotyková zařízení, kde byly efektivnější než klasické aplikace, avšak nutnost vyvíjet vedle sebe dvě verze programů potrápila nejednoho vývojáře softwaru a uživatelé s jejich zjednodušením až odlišným ovládáním oproti klasickým aplikacím na bezdotykových PC bojovali. Zápasili také se zbytečnou úvodní obrazovkou určenou spíše pro mobily než pro stolní počítače. Navíc byli nuceni neustále přepínat mezi tradiční pracovní plochou a dlaždicovým prostředím.



Ačkoli to nikdo nepožadoval, vývoj Windows 8 upřednostnil dotykové obrazovky před rozumným designem uživatelského rozhraní pro uživatele s myší v ruce. Nová lišta, která se aktivovala přejetím prstem z boku dotykové obrazovky, byla sice fajn, ale pomocí myši to vyžadovalo jistou dávku zdatnosti, respektive použití nepříjemných gest myší. Navíc po spuštění operačního systému uživatelé mnohdy zpanikařili, protože nemohli přijít na to, jak počítač vypnout (důsledek absence Start nabídky). Šlo o zjevné selhání společnosti Microsoft. Ta se naštěstí zamyslela a začala pro přenosná zařízení nově vyvíjet jiný systém Windows Phone.

Windows 8 ukázal, že potřeby uživatelů mobilních a stolních počítačů jsou zcela odlišné. Proto ani ne rok od uvedení Windows 8 se na trhu objevilo jeho výrazné vylepšení v podobě Windows 8.1. V této verzi Microsoft opravil některé problémy, a přestože tato verze nebyla dokonalá, Windows 8.1 se stal použitelnějším operačním systémem. I tak však stále mnoho uživatelů raději zůstalo u Windows 7. Na konci července 2015 přišla řada na aktuální verzi systému, a to Windows 10, která aktuálně slaví úspěchy, což dokládají i statistiky.

Jaká je podle vás nejhorší verze systému Windows?

Podívali jsme se na tři nejhorší operační systémy Windows, které většina uživatelů nenáviděla. Podle našeho mínění toto nelichotivé klání vyhrál Windows 8. Pravděpodobně zůstane tou nejhorší verzí, co Microsoft vyprodukoval. Pevně věříme, že se softwarový gigant poučil. Důkazem budiž to, že ve Windows 10 již neprovádí velké změny, ale zaměřuje se na drobná vylepšování.



Přehled oblíbenosti verzí Windows v čase (podíl v % dle StatCounter.com) datum podíl na trhu (%)

Win8.1 Win7 Win10 WinXP WinVista Win8 2009 0 1,95 0 73,44 23,32 0 2010 0 19,3 0 60,34 19,65 0 2011 0 38,41 0 47,67 13,51 0 2012 0 56,03 0 33,87 9,37 0,39 2013 0,33 61,26 0 24,84 6,45 6,74 2014 8,32 61,83 0 17,68 3,84 7,99 2015 16,92 60,46 3,96 11,8 2,45 4,2 2016 11,39 50,74 24,85 7,69 1,64 3,47 2017 9,34 45,27 37,05 4,77 0,92 2,56 2018 7,69 39,05 47,46 2,89 0,62 2,22 2019 5,72 31,42 58,69 1,65 0,47 2 2020 4,44 20 73,03 0,94 0,42 1,14

Windows 10 je jedinou aktuální a podporovanou verzí společností Microsoft (definitivní podpora obdivovaného systému Windows 7 skončila 14. ledna 2020). Systém Windows 10 se na trhu objevil už před pěti a půl lety, ale díky servisní balíčkům, vydávaným dvakrát ročně, je stále lepší. Aktualizace jsou bezplatné, takže za nové funkce uživatelé nemusí platit a vše mají stále aktuální.

Jaká je podle vás nejhorší verze Windows? Dejte nám vědět prostřednictvím hlasování a v diskuzi.