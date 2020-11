Místo operačního systému Windows tu mohl být Interface Manager

Společnost Microsoft nebyla první, která představila operační systém s grafickým uživatelským prostředím. Na začátku 80. let bylo grafické uživatelské rozhraní (GUI) založené na ovládání prostřednictvím myši a využívající multitasking považováno za revoluční novinku. V té době si celé odvětví uvědomovalo přínos výzkumného střediska Xerox Palo Alto Research Center, které navrhlo experimentální stanici Xerox Alto už v 70. letech.

Komerční verze této technologie, Xerox Star, byla poprvé představena v roce 1981. Pracovní stanice obsahovala technologie, které se od té doby staly standardem v osobních počítačích, jako jsou displeje využívající bitmapu, grafické uživatelské rozhraní založené na oknech, ikony, složky, myš, ethernetová síť, systém souborů, tiskové úlohy a e-mail. V roce 1983 potom přišel Apple se svým prvním systémem využívající grafické uživatelské prostředí a myš. Šlo o Apple Lisa (předchůdce Macintosh). Teprve po dvou letech se na trh dostal Windows 1.0. Mezitím se začaly objevovat levnější grafická rozhraní založená na IBM PC.

Bill Gates ustoupil od svého označení

Zatímco ze začátku grafika v počítačích byla považována za jakýsi doplněk a nevěnovalo se jí tolik váhy, dnes bychom si práci bez ní už nedokázali představit. K tomuto trendu hodně přispěla společnost Microsoft. Své experimentování začala na předchůdci systému Windows již v roce 1981. Projekt však byl formálně spuštěn o několik let později, v roce 1983, kdy byl oznámen světu. Windows 1.0 začal svou historii psát ve čtvrtek 10. listopadu 1983 v luxusním hotelu Plaza v New Yorku. Tehdy zakladatel a generální ředitel společnosti Microsoft Bill Gates představil první verzi tohoto operačního systému. Původní název, který pro něj zvolil, byl Interface Manager, ale Rowland Hanson, marketingový guru Microsoftu, svého šéfa přesvědčil, aby ho nazval Windows.



Nebylo vůbec jisté, zda Microsoft se svým přístupem uspěje, protože na trhu už existovalo mnoho konkurenčních alternativ. Při představení v listopadu 1983 slíbil Gates snadno použitelné grafické rozhraní s otevíracími nabídkami, dlaždicovými okny, podporou myši, grafikou nezávislou na zařízení, schopností spouštět několik aplikací současně, a dokonce je použít k vzájemné spolupráci. Vše mělo být hotové v dubnu 1984 a šéf Microsoftu předpovídal, že to bude fungovat na 90 % všech počítačů kompatibilních s IBM. Windows 1.0 byl oficiálně na trh uveden až 20. listopadu 1985, tedy více než dva roky po svém neskromném debutu. Windows 1.0 nebyl samostatný operační systém. Spíše to bylo grafické aplikační prostředí, které běželo na systému MS-DOS. Po spuštění Windows stačilo do příkazového řádku systému MS-DOS zadat „win“ a objevilo se primitivní grafické rozhraní.



K dispozici bylo několik aplikací třetích stran. Balíček aplikací ve Windows 1.0 se skládal z MS-DOS Executive, kalendáře, Cardfile, Poznámkového bloku, terminálu, kalkulačky, hodin, první komerčně dostupné hry Reversi, ovládacího panelu, editoru PIF (programový informační soubor), tiskové fronty, schránky, RAMDrive, Windows Write (předchůdce Wordu) a Windows Paint (předchůdce Malování). To vše mělo umožnit uživatelům používat počítač ke každodenním pracovním činnostem. Windows 1.0 stál 99 USD. Marketingové materiály přitom hlásaly, že Windows dnes poskytuje uživatelům bezprecedentní výkon a základ pro hardwarový a softwarový pokrok v příštích několika letech. Mělo jít o jedinečný software určený pro uživatele PC, kteří kladou velký důraz na produktivitu.



Zrodil se nový koncept

Windows byl pokusem učinit operační systém pro stolní počítače relativně dostupným. Do té doby byla většina počítačů stále primárně založená na textovém řádku (používal ho i MS-DOS, předchůdce operačního systému Windows), a odpovídající hardware pro správné fungování operačního systému pro stolní počítače byl drahý. Apple Lisa začínal na téměř 10 000 dolarech a konkurenční systém Visi On vyžadoval – v té době – drahý pevný disk s ohromnými 2,2 MB volného místa a 512 kB operační paměti RAM. Windows sliboval podobnou funkcionalitu. Uložen však byl pouze na dvou disketách a pro svůj běh požadoval 256 kilobajtů operační paměti RAM. Tyto základní specifikace byly jen začátek. Zatímco Apple se v té době zaměřoval na výrobu celého řešení, tedy kombinaci jak hardwaru, tak softwaru, společnost Microsoft vytvořila svůj levný operační systém pro počítače IBM a byla od začátku budována jako softwarová společnost.



Systémem Windows 1.0 podnikla společnost Microsoft důležité kroky vedoucí k vývoji následných aplikací. IBM se několik let drželo základů architektury PC, ale Microsoft usnadnil vytváření aplikací konkurenci a vývojářům softwaru, čímž zajistil, že Windows byl relativně otevřený a snadno překonfigurovatelný a vyladitelný systém. Výrobci počítačů se hrnuli do Windows a operační systém přilákal podporu předních softwarových společností. Tento přístup v poskytování softwaru hardwarovým partnerům prostřednictvím jejich vlastních strojů umožnil Microsoftu položit základy pro své budoucí fungování. Zrodil se koncept, který umožňoval upgradovat počítače prostřednictvím dalších verzí systému Windows.



Historie Podívejte se jak šel čas s Windows

Windows 1.0 naučil uživatele používat myš

Ovládání operačního systému MS-DOS se dělo prostřednictvím příkazové řádky. V systému Windows 1.0 přitom stačilo uchopit myš a klikat na grafické prvky v oknech. Vedle původního počítače Macintosh myš zcela změnila způsob interakce uživatelů s počítači. Začátky však nebyly snadné, protože mnoho uživatelů si stěžovalo na to, že Windows 1.0 se příliš soustředí na interakci právě myší namísto klávesových příkazů. I proto první verze systému Windows společnosti Microsoft nebyla zase až tak dobře přijata, ale odstartovala bitvu mezi společnostmi v poskytování výpočetní techniky masám.



Věci se však rychle měnily

Windows 2.0 se objevil v roce 1987 a pokračoval v 16bitových výpočtech s VGA grafikou. Umožnil, aby se okna aplikací dala skládat na sebe (do té doby je šlo umisťovat pouze vedle sebe) a ikony na ploše usnadnily používání systému Windows. Po šesti měsících Microsoft pokračoval vydáním Windows 2.1, což byla první verze Windows vyžadují pevný disk. Následovaly další verze až do vydání Windows 95. Tímto produktem začala moderní éra Windows. Byla to jedna z nejvýznamnějších aktualizací systému Windows. Microsoft přešel na 32bitovou architekturu a představil nabídku Start.

Ne každá verze Windows byla hitem (vzpomeňme na Windows ME, Vista či 8), avšak v současnosti, kdy je tento operační systém přítomen na více než jedné miliardě zařízení, zůstává Windows 10 dominantním operační systémem Microsoftu pro počítačovou platformu.