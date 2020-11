Deset funkcí, o kterých se nám na začátku Windows 10 jen zdálo

Operační systém Windows 10 letos v červenci oslavil páté narozeniny od zahájení prodeje. Microsoft ho nabídl stávajícím uživatelům Windows 7 a 8 jako zdarma dostupný upgrade. Od svého uvedení urazil obrovský kus cesty, a dnes je tak poněkud jiným systémem, než jakým byl na svém startu.

Může za to jeho neustálé vylepšování a inovování na jaře a na podzim. Někdy systém zpřístupní zajímavé funkce, jiné méně podstatné a někdy zůstanou v zapomnění, protože se nepovedly. Podívejme se na 10 vylepšení, kterými Windows 10 transformoval naše životy k lepšímu, a zmiňme i méně povedené změny.

1. Windows Hello: vy ještě používáte hesla?

Ač ji dnes používáme s velkou samozřejmostí, před příchodem Windows 10 ještě neexistovala. Řeč je o funkci Windows Hello aneb biometrickém způsobu přihlašování. Stačí se ukázat kameře, přiložit otisk prstu a jste k Windows 10 přihlášeni. Ano, čtečky otisku prstů už byly známé a používané dávno před příchodem Windows Hello, ale až tato funkce přidala do systému osobnější a bezpečnější způsob, jak můžete snadno získat přístup k zařízením s Windows 10. Kromě toho je stále možné se přihlašovat heslem, přibyla možnost tak činit i PINem, gestem na obrázku či mobilem anebo dynamickým zámkem (pokud spárujete smartphone s PC, tak v případě, že s ním odejdete, se PC automaticky uzamkne a příchodem odemkne).

2. Windows Defender: od nuly k hrdinovi

Pokud jste chtěli před počítačovými viry a útoky ze sítě chránit počítač, potom jste si museli nainstalovat antivir a firewall. Microsoft slíbil, že na zabezpečení systému zapracuje, a tak do něj implementoval bezplatný programu Windows Defender. Zpočátku byl hojně kritizován, ale v průběhu posledních let na něm vývojáři pořádně zapracovali, a dnes není pro základní ochranu zapotřebí instalovat cokoli dalšího. Během několika let se totiž z otloukánka stal šampion v odvětví.



3. Časová osa: navažte tam, kde jste skončili

V dubnu roku 2018 dostal Windows další, řadou uživatelů kladně vnímanou, ale také dle některých zbytečnou funkci Časová osa. Touto funkcionalitou chtěl Microsoft pomoci všem, kteří snadno zapomenou, na čem pracovali, obzvlášť když to bylo už před několika dny nebo týdny. Díky časové ose se můžete vracet k dřívějším aktivitám – jako je třeba práce na dokumentu nebo procházení určitého webu – na kterémkoli počítači s Windows 10. Stačí mít povolené synchronizování dat a kliknout na ikonu vedle Start nabídky.



4. Herní lišta: není jen pro ty, co hrají

Hrajete-li ve Windows 10 hry, potom je tu tzv. herní panel. Vyvolává se stisknutím klávesové zkratky Windows + G a nabízí nejrůznější šikovné doplňky herním nadšencům. Snadněji tak umožňuje pořídit screenshoty z her nebo záznamy postupů do videí. Květnová aktualizace z minulého roku ho navíc posunula na nový level a nyní je dostupný ve formě přizpůsobitelného rozhraní. Letošní květnová aktualizace mu potom umožnila zobrazovat frekvenci snímků a monitorovat teplotu GPU grafického subsystému. Herní lištu využijete, i když zrovna nehrajete. Hodit by se vám mohla možnost pořizovat videa pracovní plochy.



5. Váš telefon a váš počítač: propojte dva světy

Smartphone a počítač. Dvě už na první pohled podobná zařízení, a tak proč je ve Windows nepropojit. Teprve až nedávno se na tom však začalo pracovat. Nyní k sobě mají blíže. Zatím tedy se správnou kombinací telefonu (především je podporován Samsung) může aplikace Váš telefon v systému zobrazovat, ale také třeba odesílat SMS, oznamovat stavy telefonu, sledovat jeho baterii, a dokonce umožňovat telefonovat.



6. Cloudová schránka Windows: schránka s obrovskou pamětí

Na první pohled nenápadná funkce, ale pokud často kopírujete texty, ale i obrázky, potom velmi užitečná. V dnešní době je vybavena nejen pamětí – co jste do ní zkopírovali, můžete vyvolat zpětně – ale její obsah je možné synchronizovat do cloudu, a tak umožnit i dalším zařízením pod svým uživatelským účtem k obsahu přistupovat.



7. Centrum akcí: když chcete mít přehled

Centrum akcí je již delší dobou jakýmsi středobodem ve Windows. Ve Windows 10 byla tato funkce dále vylepšena a dnes poskytuje jednotné rozhraní informující o tom, co se v systému děje. Předává notifikace z vybraných aplikací instalovaných v systému, zprávy o stavu systému samotného, ale také na jednom místě nabízí řadu přepínačů umožňující snadno aktivovat či deaktivovat mnoho funkcí. V poslední aktualizaci letošního podzimu získala ještě lepší možnosti doručování oznámení podle preferencí (co a kdy dostávat, když například nechcete být rušeni).



8. Noční režim a tmavé téma: stop „vypalování“ očí

O vlivu bílé, respektive světlých barev na úsporu energie se vedou dlouhé debaty, pravdou však je, že světlé barvy jsou používány více a také více unavují naše oči v době kdy není v okolí k dispozici tolik světla nebo je úplná tma. Proto řada aplikací, ale třeba i internetové vyhledávače a weby je možné přepnout do tmavého režimu. Proč to však dělat, když Windows 10 stále svítí, že? A tak v dubnu 2017 vývojáři přišli s nočním režimem (noční osvětlení). Po nějaké době také představili tmavý režim (téma) – v celém Windows 10.



9. Sandbox: pro ty, kteří rádi zkouší

Sandbox, technologie známá léta, která umožňuje v izolovaném prostředí provádět to, co by v ostré verzi systému dělali asi jen ostřílení uživatelé. Usnadňuje testování neznámého softwaru či umožňuje surfovat na potenciálně nebezpečných webech. V podstatě vytváří virtualizované prostředí, kopii systému, kterou lze potom smazat. Tato funkce je však dostupná pouze v systému Windows 10 Pro.

10. Linux ve Windows aneb Peklo zamrzlo?

To, co by si asi nikdo nedokázal připustit, se skutečně odehrálo. Microsoft implementoval do Windows 10 „konkurenční“ systém Linux, respektive linuxový shell. Firma tímto krokem otevřela další možnosti a poskytla uživatelům subsystém pro Linux (funkci je nutné nejprve aktivovat a poté provést instalaci Linuxu). To znamená, že nám dal snadný způsob, jak vyzkoušet Linux v systému Windows. Je to šílené, ale skvělé!