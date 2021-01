Jděte s dobou a nastavte si tmavý režim i hlavní panel ve Windows

1. Video na pracovní ploše díky Push Video Wallpaper

Nejsnadnější možnost, jak si přizpůsobit vzhled Windows, vede přes témata a tapetu pracovní plochy. Kliknete-li pravým tlačítkem myši na volné místo na pracovní ploše, vyberte volbu Přizpůsobit. Hned první záložka slouží k výběru tapety pozadí. Nachází se zde tři volby.

Možnost vybrat konkrétní obrázek, barvu, nebo nastavit prezentaci zvolených obrázků. Uživatelé Windows 7 si jistě pamatují, že v této verzi byla také možnost nastavit jako tapetu video a tím pozadí plochy rozpohybovat. V současnosti v nastavení tato možnost chybí – i když se objevují signály, že pohyblivá videa jako pozadí by se mohla vrátit – takže na to musíte jít jinak.



Na pomoc si vezměte program Push Video Wallpaper. Jde o placený program (stojí 150 Kč), ale k dispozici je i v trial verzi, kdy se každých 15 minut objevuje obrazovka, která na to upozorňuje. Proveďte instalaci. Od této chvíle se stane součástí pozadí plochy Windows a automaticky se aktivuje. Program má jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní. Rychle pochopíte, že v hlavním okně stačí vybrat video, které chcete přehrávat. Výhodou je, že se zde nacházejí čtyři ukázková videa z různých zdrojů – videosoubor, z GIFu, nebo z odkazů na YouTube či livestreamy z YouTube (např. živé kamery).

Po spuštění program Push Video Wallpaper přehrávané video automaticky přizpůsobí ploše. Do seznamu si lze přidat vlastní videa, které se budou přehrávat v nastaveném pořadí. K dispozici je i jejich audio stopa, což se může hodit v případě relaxačních videí. U ostatních však jistě uvítáte možnost jejich ztlumení. Videa si lze stahovat také na webových stránkách programu. Jsou řazena do kategorií – k dispozici jsou po jednom, nebo všechny v ZIP archivu.

V konfiguraci objevíte i další užitečná nastavení – průhlednost, jas, režimy přehrávání. Co se týká systémových nároků, musíte počítat s tím, že přehrávání videa si vyžádá jistou daň. V našem případě byl nárůst paměti nepatrný, poněkud více práce měl však procesor (jeho zatížení se zvýšilo o dvě procenta).



Pomůže i VLC Nechcete-li, nebo nemůžete-li do systému instalovat programy, a nachází-li se v něm program VLC (který stejně asi používá většina uživatelů pro přehrávání filmů a seriálů), potom můžete využít jeho služeb, a tak rozpohybovat pozadí pracovní plochy. Spusťte si video ve VLC a klikněte pravým tlačítkem myši. Vyberte volbu Video a klikněte na Nastavit jako tapetu. Malá nevýhoda toho řešení spočívá v tom, že video sice bude přehráváno jako pozadí pracovní plochy, ale nebudete mít přístup k ikonám ani zástupcům na ni. Je to tak spíše upravený režim celé obrazovky než video na pozadí plochy. Ale může se hodit.

Aktivace animace na plochu prostřednictvím programu VLC

2. Šetřete oči s tmavým režimem

Pokud zíráte celý den do obrazovky, potom doporučujeme aktivovat ve Windows speciální tmavý režim. Jde o nastavení, které ztlumí vaši jasně svítící obrazovku a uleví očím. Většina v systému integrovaných aplikací a funkcí bude mít bílý text na černém nebo šedém pozadí. Díky tomu je čtení mnohem snazší a mělo by přispět k lepší koncentraci. Podle studie Googlu zařízení spotřebuje o 60 % méně energie.

Funkci lze aktivovat několika způsoby. Pokud máte stále otevřené okno Přizpůsobení, tak ve stromové struktuře vlevo klikněte na volbu Barvy. Na pravé straně v části Zvolit barvu vyberte Tmavá. Změna se provede ihned, a to nejen u nastavení, ale také v Průzkumníkovi Windows, Nastavení, Kalkulačce i dalších aplikacích přítomných v systému a podporujících tuto vlastnost, dokonce i na webových stránkách.

Je však s podivem, že například sada Office 2020 toto nepodporuje. Pokud uděláte nastavení, doporučujeme také jako tapetu plochy nastavit nějakou tmavší barvu a po přepnutí na záložku Barvy v otevíracím menu vybrat volbu Tmavá a níže vybrat také tmavou barvu, nebo zatrhnout volbu Automaticky vybírat barvu motivu z pozadí. Tím docílíte sladění všech barev do tmavého režimu.

Noční světlo pro ty, kteří pracují v noci

Ačkoli tmavé téma pomáhá při namáhání očí při slabém osvětlení, obsahuje Windows také další nástroj Noční světlo, který postupně na základě času posouvá barevné spektrum displeje směrem k teplejším barvám. Snížením relativní úrovně modrého světla ve prospěch červeného mění zobrazení a rovněž prospívá očím. Jakmile tuto funkci aktivujete, pracuje automaticky na pozadí systému – po malých krocích mění nastavení – na základě západu a východu slunce.



Aktivaci lze provést velmi rychle. Klikněte myší na hlavním panelu vedle hodin na ikonu zprávy. Zobrazí se okno centra akcí a vy dole klikněte na ikonu Noční osvětlení. Pokud na ikonu kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete volbu Přejít do nastavení, máte možnost měnit některé parametry. Prostřednictvím odkazu Nastavení nočního osvětlení dostanete přístup ke změně síly či úpravám časového plánu.



3. Hlavní panel na levé straně

Windows od začátku zobrazují hlavní panel v dolní části obrazovky. Tato pozice měla smysl v dávné době, ale dnes už tomu tak není. Pokud se podíváme do historie, zjistíme, že už Windows 1.0 obsahoval hlavní panel dole. Windows 95 byla první verzí, která umožňovala jeho přesunutí, což v té době nebylo zapotřebí. Až do roku 2003 počítačové monitory používaly primárně poměr stran 4 : 3, což znamenalo, že k dispozici bylo téměř tolik vertikálního prostoru jako horizontálního.

Dnes se u monitorů a počítačových displejů odehrává několik trendů. Standardem byl chvíli poměr stran 16:9, stále je nejoblíbenější, ale displeje se dále vyvíjejí a běžně se objevují „ultraširoké“ poměr stran 21:9. A v případě přenosných počítačů se častěji začíná objevovat poměr stran 3:2. Odpověď na to, proč byste tedy měli umístit hlavní panel jinam než dolů, se přímo nabízí. Je to jak z matematického, tak praktického důvodu.

Výpočty hovoří jasně

Podíváme-li se na to z matematického hlediska, zjistíme, že v jakémkoliv displeji širším než standardní poměr stran 16:9 je vhodnější hlavní panel umístit na stranu. V případě displejů 3:2, které jsou podobné displejům

4:3, je lepší je mít dole. Kolik místa zabere hlavní panel dole, nebo na boku, se podívejme ve výpočtu v případě kombinace 1080p a 16:9 (rozlišení je v pixelech):

Boční umístění: 1 080 × 62 = 66 960 (hlavní panel zabírá 3,2 % plochy)

Dolní umístění: 1 920 × 40 = 76 800 (hlavní panel zabírá 3,7 % plochy)

Sice o kousek, ale boční umístění zabírá méně plochy z displeje. To znamená, že jakýkoli širší displej bude pro boční umístění lišty ještě výhodnější. V případě ultra širokého displeje 21:9 to bude takto:

Boční umístění: 1 080 × 62 = 66 960 (hlavní panel zabírá 2,4 % plochy)

Dolní umístění: 2 560 × 40 = 102 400 (hlavní panel zabírá 3,7 % plochy)

Jelikož se hlavní panel rozkládá horizontálně až na 2 560 pixelech, zabírá více celkové plochy obrazovky. Podívejme se na to samé na displeji 3:2:

Boční umístění: 1 440 × 77 = 110 880 (hlavní panel zabírá 3,6 % plochy)

Dolní umístění: 2 160 × 32 = 69 120 (hlavní panel zabírá 2,2 % plochy)

V tomto případě je jasné, že hlavní panel v dolní části je nejlepší volbou pro získání nejvíce volného místa na obrazovce. Výpočty potvrzují skutečnost, že umístěním hlavního panelu na stranu získáte na širokoúhlých displejích větší plochu obrazovky, což dokazují i následující dva screeny.

Přirozenější je začínat vlevo

Pokud se na to podíváme z praktického hlediska, webové stránky jsou většinou navržené pro svislé posouvání. Na bocích stránek tak obvykle zbývá místo, které je často vyplněno reklamou – zatímco obsah se soustředí uprostřed. Pokud je hlavní panel na boku, tak to nic neovlivní, pokud je dole, přijdete o část prostoru – ten je blokován. Toto platí jak pro formáty 16:9 a 21:9, tak ty 3:2 a 4:3. Navíc pokud je na boku, tak nemusíte používat pro hlavní panel dva řádky (aby se vám na něj vešlo více oken), kdežto v dolní části je to téměř nutností.

A proč by to měla být levá strana? Je jedno, která to bude, ale v případě levé to dává smysl už jen z toho důvodu, že mnoho věcí, které můžete na počítači dělat, je zarovnáno doleva. Například tabulka Excel začíná vlevo nahoře. Je běžné, že webové stránky mají také svá loga a panely nástrojů vlevo. Píšeme zleva doprava. Start nabídka je vlevo. Je prostě přirozenější mít ji vlevo.