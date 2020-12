PowerToys: Nejlepší utilitky od Microsoftu pro Windows 10

Redmondští vývojáři s PowerToys navazují na tradici a umožňují další přizpůsobení operačního systému. Již brzy se však objeví další nová kolekce aplikací – Windows Feature Experience Pack.



Aktualizace tak nejsou jediným způsobem, kterým do operačních systémů Windows přibývají nové vlastnosti a funkce. V minulosti Microsoft pro tento účel používal například sadu aplikací Windows Essentials. Poprvé se objevila 26. srpna 2006 a obsahovala freewarové aplikace od vývojářů Microsoftu, které nabízely e-mailového klienta, instant messengera, fotogalerii, Movie Maker a další.

Na začátku roku 2017 byl životní cyklus tohoto balíčku ukončen. Ještě dlouho před Windows Essentials tu však byla jiná sada aplikací – Microsoft PowerToys. Ta zažívá v poslední době renesanci, a navíc se objevila další novinka.

Návrat legendy jménem PowerToys

Nová podoba Microsoft PowerToys – stejně jako generace minulá – obsahuje set freewarových systémových aplikací. Určeny jsou pokročilým uživatelům a vyvinuté Microsoftem a jeho komunitou pro Windows 10. Programy přidávají nebo mění vlastnosti operačního systému s cílem maximalizovat produktivitu nebo přidat další funkce. Sada PowerToys se vůbec poprvé objevila jako vylepšení Windows 95. K dispozici byla až po Windows XP. Poté se odmlčela, aby se před rokem nově vrátila pro Windows 10.



Dlouhá léta balíček chyběl, a tak bychom se nedivili, kdyby na něj uživatelé Windows už tak trochu zapomněli a ti mladší o něm ani nikdy neslyšeli. Společnost Microsoft však nedávno tento projekt vzkřísila, upravila jeho vývoj a nyní ho vydává v rámci open-source (díky tomu se může do vývoje zapojit kdokoliv). Poprvé se nová podoba PowerToys objevila 8. května 2019 a zahrnovala sadu několika velmi užitečných nástrojů všeho druhu, které nemohou ve Windows 10 chybět. Uživatelé tak dostali možnost, jak posunout svou produktivitu na další úroveň.



PowerToys aktuálně obsahuje

Balíček nástrojů se tak vyvíjí již přes rok a stále do něj přibývají nové a nové aplikace. Ty jsou integrované do speciálního rozhraní, ne náhodou podobného nastavení Windows. Aktuálně se v něm nachází devět systémových utilit. V plánu jsou však i další programy.

Color Picker (Výběr barvy)

Nástroj pro identifikaci barev pomáhající především grafikům a programátorům. Umožňuje označit (vybrat) jakoukoliv barvu na obrazovce a zobrazit její formát ve tvaru HEX, RGB, HSL či dalšího kódu. Zároveň se HEX kód automaticky zkopíruje do schránky Windows (v nastavení je možné vybrat jiný formát), kde je připraven k dalšímu použití. Mimochodem, tento nástroj má na starosti slovenský vývojář. Nástroj se vyvolá klávesovou zkratkou Windows + Shift + C

FancyZones

Tento nástroj slouží k rozdělení oken (split screen). Uživatelům umožňuje vytvářet a používat různé přednastavené, ale i vlastní varianty dělení. Takže okna lze srovnat vedle sebe, kaskádově přes sebe nebo použít jiné složitější rozvržení. Každý uživatel si bude moci okna poskládat podle svých preferencí, nastavovat chování zóny, a dokonce okna zprůhledňovat. Nástroj vyvoláte klávesovou zkratkou Windows + `.



File Explorer Add-ons (Průzkumník souborů)

Přidává do Průzkumníku souborů náhledy na méně obvyklé formáty souborů. Například dlouho chybějící formáty SVG (přípona .svg) a Markdown (přípona .md) bude možné konečně zobrazovat, podobně jako například JPG. Stačí na soubor kliknout a zobrazí se v podokně náhledu (na pravé straně).



Image Resizer (Úprava velikosti obrázku)

Užitečný nástroj pro rychlou změnu velikosti obrázků. Funguje tak, že do Průzkumníka souborů přidá vlastní nabídku. Kliknutím pravého tlačítka myši na podporovaný obrazový soubor (např. JPEG, PNG, BMP atd.) a výběrem volby Úprava velikosti obrázku vyvoláte okno, kde jsou přednastavené velikosti. Ty lze v konfiguraci nástroje měnit, stejně jako nastavovat kodéry, kompresi atd. Možné je upravovat i více souborů najednou (dávkově).



Keyboard Manager (Správce klávesnice)

Umožňuje přizpůsobit klávesnici, abyste mohli být více produktivní. Přidává totiž snadnou možnost pro přemapování (změny kláves) a vytvoření vlastních klávesových zkratek. Stačí si vybrat ze dvou voleb, co z toho chcete udělat.



PowerRenamer (Hromadné přejmenování)

Slouží k hromadnému pokročilému přejmenování souborů. Chcete-li vyhledat a přejmenovat soubory určitého názvu, stačí je označit, kliknout pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vybrat volbu Hromadné přejmenování. Zadáte hledaný text a na další řádek nový. Při zadávání textu se automaticky filtrují soubory, na které se kritéria vztahují, a dopředu uvidíte, jak bude nový soubor pojmenován. A dobrou zprávou je i to, že pokud budete chtít změny vrátit, máte možnost další volbou.



PowerToys Run (Spouštění PowerToys)

Zprostředkovává okamžité vyhledání a spuštění vybraných prvků. Přidává totiž nástroj podobný Spotlightu z Macu, který umožňuje vyhledávat složky, soubory, aplikace a další položky. Spustíte ho klávesovou zkratkou Alt + mezerník. Začněte psát (např. word) a zobrazí se výsledky. Jednoduché, rychlé a funkční!



Shortcut Guide (Průvodce klávesovými zkratkami)

Geniálně jednoduchá pomůcka, kterou si zamilují všichni, kteří chtějí ovládat systém a aplikace prostřednictvím klávesových zkratek. Stisknete-li a podržíte po dobu tří sekund klávesu Windows, zobrazí se nápověda, která ukazuje dostupné klávesové zkratky v aktuálním okně.



Video Conference Mute

Pomocník pro všechny, kteří uskutečňují videohovory. Jeho prostřednictvím lze deaktivovat používání kamery, stejně jako mikrofonu či obojího najednou, a to i klávesovou zkratkou (Windows + N). Pokud máte více těchto zařízení, tak v nastavení si definujte, pro která to má platit.



Kde PowerToys stáhnout a jak ovládat Balíček programů si můžete stáhnout na GitHubu, kde hledejte instalační soubor PowerToysSetup. Po standardní instalaci a spuštění se zobrazí v informační části hlavního panelu (vedle hodin) nová ikona. Poklikáte-li na ni, otevře se okno s nastavením obsažených nástrojů. Můžete si je tak podle svého jeden vedle druhého přizpůsobit. Pokud vyjde nová verze, dostanete o tom zprávu, protože rozhraní si hlídá vydané aktualizace.



Novinka jménem Feature Experience Pack

Další a zatím poslední způsob, jak získat do Windows nové funkce, najdete v možnosti jménem Feature Experience Pack – přestože se tento balíček v systému nachází nějakou dobu, jde vlastně o novou metodu, které se zatím nevěnovalo tolik pozornosti (zabudován přitom byl už před rokem). Jen připomeňme, že Microsoft do systému přidává nové funkce každých šest měsíců prostřednictvím jarních a podzimních aktualizací, dále díky PowerToys, a toto by měla být další a nejnovější možnost (zřejmě nepravidelná).



Vývojáři tak testují další způsob, jak nabídnout něco navíc – nové funkcionality. Podle všeho Microsoft slibuje funkce, které nejsou závislé na samotném operačním systému. To by mohlo znamenat, že by se mohly nové funkce objevovat častěji. Instalace probíhá prostřednictvím rozhraní Windows Update. Protože se vše ještě tak trochu testuje, jsou zatím k dispozici pouze dvě drobné funkce, a navíc dostupné beta testerům v rámci Insiders programu. První funkcí je možnost prostřednictvím programu Výstřižek a skica vkládat pořízené snímky do vybrané složky. Druhou je možnost na dotykových zařízeních aktivovat režim rozdělené klávesnice i při orientaci na výšku.



Bohužel zatím není známo, kdy se využívání balíčku dočkají i běžní uživatelé ani to, jak často budou nové funkce vydávány.