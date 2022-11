Dejte si pozor na omylem aktivované klávesy, i na ty dnes již nepoužívané

Někomu se to stává často, jinému méně. Omylem na počítači stisknete nějakou klávesu případně klávesovou zkratku a ta způsobí, že se zdánlivě z ničeho nic stane něco divného – dojde k otočení obrazovky na bok, nemůžete správně psát nebo neustále vyskakuje otravné dialogové okno. O co jde a jak napravit tyto důsledky?

1. Převrácený displej

V závislosti na počítači (především použitém grafickém čipu) se velmi snadno můžete dostat do situace, kdy se před vámi ocitne otočená obrazovka (orientovaná například na šířku). Umožňují to především počítače s integrovanými čipy společnosti Intel, kdy prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl + Alt + šipky (nahoru, dolu, vlevo, vpravo) dojde rychle k tomuto efektu. Změnu se lze potom sjednat v Nastavení (Windows + I), pod volbou Systém → Obrazovka → Orientace obrazovky. Zde se nachází možnost vše vrátit zpět, nebo tak udělat opět stisknutím kombinace klávesy – Ctrl + Alt + šipka nahoru.

2. Proč nefunguje heslo

Nejen při přihlašování k systému Windows, ale i při použití hesla – které se při psaní rovnou ukrývá za hvězdičkami – do různých služeb se nezřídka stává, že heslo ne a ne fungovat. Přitom jste si 100procentně jisti, že ho znáte a zadáváte dobře. No jo, ale zkontrolovali jste, zda náhodou nemáte aktivovanou nějakou klávesu? Ve většině případů může za to, že heslo nelze použít.

Nejčastěji za to může aktivovaná klávesa Caps Lock (automaticky nastaví, že všechna zadávaná písmena jsou psaná velkými). Systémy pro autorizaci však ve většině případů rozlišují jak malá, tak velká písmena – a ty musí být zadány přesně jak je evidují, respektive kontrolují s hashem hesla. Proto si vždy při problémech zkontrolujte, v jakém stavu se tato klávesa nachází. Výhodou je, že některé systémy, ale už i weby dokážou při zadávání upozornit, že klávesa Caps Lock je aktivována.

Ilustrační foto - klávesnice

3. Numerická klávesa funguje divně

Další častý problém vyvolává klávesa Num Lock. Stará se o aktivaci numerické části klávesnici a díky ní je možné čísla zadávat pohodlněji. Jenže, pokud je deaktivována, budou klávesy numerické klávesnice místo toho dělat něco jiného (nejčastěji fungovat jako šipky). Je-li tak i vaše klávesnice vybavena numerickou klávesnicí, a chcete ji používat, potom se před psaním ujistěte, že je aktivována – svítí kontrolka Num Lock. Pokud chcete mít Num Lock (nebo jinou z kláves Lock) stále zapnutou nebo vypnutou, použijte program NumLocker.

4. Displej sám o sobě mění velikost

Přijde vám obsah aktuálního okna nějaký moc velký či naopak malý? Ne, nezbláznili jste se, ale zřejmě jste aktivovali přiblížení, respektive oddálení. Toho lze snadno docílit jak v internetovém prohlížeči, tak v textovém editoru či v dalších programech podržení klávesy Ctrl a posouvání kolečkem myši. Funkce je užitečná zejména v případech, kdy je například webová stránka příliš malá na to, abyste na ni dobře viděli, nebo se chcete podívat na něco konkrétního – případně, aby se na ni vešlo více informací. Pro rychlý reset na 100% přiblížení stačí stisknout Ctrl + 0 (číslo). Funguje to ve většině aplikací a je to nejrychlejší náprava.

5. Skrolování namísto posouvání

Přestože se klávesa Scroll Lock v moderních počítačích, respektive klávesnicích již téměř nepoužívá, stále na ni lze narazit. Pokud ji aktivujete, může nejednoho uživatele vykolejit. Například ve výchozím nastavení v aplikaci Microsoft Excel se lze mezi buňkami snadno přesouvat prostřednictvím kláves se šipkami. Pokud je však funkce Scroll Lock povolena, budou klávesy se šipkami místo toho posouvat celou obrazovku. Jaké chování preferujete, je jen na vás. Pokud však narazíte na tento problém, zkontrolujte kontrolku Scroll Lock na klávesnici, abyste zjistili, zda jste ji náhodou (ne)aktivovali.

6. Psaní maže písmena

Jestliže v textovém editoru na místo toho, aby se objevovala nová písmena, čísla či znaky dochází k tomu, že je přepisuje, potom za to může aktivace klávesy Insert. Její zapnutí nebo vypnutí vyvolá přepnutí mezi režimy Vložit a Přepsat. První režim je to, co pravděpodobně znáte; druhý způsobí, že zadaný text vymaže to, co je již na stránce před kurzorem. V režimu přepisování se kurzor často změní na zvýrazněný rámeček kolem aktuálního znaku namísto obvyklého blikajícího řádku – tak lze snadno i identifikovat, že je druhý režim aktivní.

7. Touchpad notebooku nefunguje

Pokud přestane fungovat touchpad notebooku, může to být nejčastěji dáno dvěma důvody – buď je pokažený, nebo je jeho používání deaktivováno. Častěji nastává druhý případ, a to hlavně omylem. Většina notebooků používá klávesu Fn, která v kombinaci s jinými klávesami plní další funkce. Patří mezi ně nastavení jasu, hlasu, ovládání médií a podobně. Mnoho klávesnic má však i tlačítko pro deaktivaci touchpadu. Přesná klávesa závisí na modelu notebooku, ale často je to jedna z kláves F v horní části klávesnice. Je snadné se omylem trefit, takže pokud náhle zjistíte, že touchpad přestane fungovat, stiskněte tuto klávesu a sjednejte nápravu. Některé notebooky dokonce disponují kontrolkou, že je touchpad deaktivován.

Touchpad

Zakažte vybrané klávesy Jestliže vám některé klávesy vadí, můžete je deaktivovat. K tomuto účelu použijte program KeyTweak. Bohužel si však neporadí s deaktivací klávesových zkratek.

8. Režim celé obrazovky

Některé aplikace podporují tzv. režim celé obrazovky. Při jeho použití dojde k odstranění vybraných prvků, které nejsou při čtení důležité (typicky ovládání, adresní řádek v browseru apod.). Aktivaci a deaktivaci lze rychle vyvolat prostřednictvím klávesy F11. Zkuste ji stisknout v libovolném programu, abyste vyzkoušeli, co vám může nabídnout.

9. Nic nefunguje a slyším pípání

Pokud zažíváte v počítači naprostý chaos – klávesy neposlouchají a dělají si co chtějí, text a dialogy jsou náhodně zvýrazňovány, slyšíte pípání – pravděpodobně jste omylem aktivovali funkci Funkci jedním prstem. Windows má mnoho funkcí usnadnění, které jsou důležité pro uživatele, kteří je potřebují, ale mohou způsobit problémy ostatním. A jednou takovou je právě tato – umožňuje používat klávesy Shift, Ctrl, Alt a klávesu s logem Windows, i když nemůžete stisknout více kláves najednou. Například místo stisknutí Ctrl + Alt + Del najednou je můžete stisknout postupně. Aktivace a deaktivace se odehrává, pokud pětkrát za sebou zmáčknete Shift a potvrdíte dialogové okno.

10. Místo Y se objevuje Z či nečekané symboly

Jestliže ve Windows používáte více klávesnic (nejen českou, ale i anglickou atd.), potom mezi nimi (především rozložením znaků) lze přepínat klávesovou zkratkou Alt + Shift. Přepnutí je symbolizováno zkratkou klávesnice vedle hodin na obrazovce vpravo dole. Například anglická klávesnice místo Y píše Z a místo Z potom Y, a místo písmenem s diakritikou vkládá znaky. Je dobré na to pamatovat, protože všimnout si toho až po několika větách psaní může znamenat menší problém.