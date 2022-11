Jak americká společnost Atari přišla ke stovky let starému japonskému názvu

Vývoj názvu známé společnosti je zajímavý a poněkud komplikovaný. Věřte nebo ne, ale kořeny názvu Atari sahají až 2 500 let nazpět, i když samotné videohry jsou staré pouze 60 let. Společnost Atari založili Nolan Bushnell a Ted Dabney v roce 1972. Už několik let předtím však spolu pracovali jako inženýři ve společnosti Ampex, která se zabývala technologií pro nahrávání zvuku a videa. Oba spolu v kanceláři často hráli starověkou východoasijskou deskovou hru Go.

Cílem této hry je ohraničit co největší území hrací plochy a případně zajmout kameny protihráče. K tomu dojde tak, že jsou ze všech stran obklopeny kameny soupeře. Pokud by kámen nebo skupina kamenů mohla být potenciálně zajata v dalším tahu, dostává se do stavu označovaného jako „atari“. Mezi začínajícími hráči Go je někdy považováno za zdvořilé varovat druhého hráče, když nastane tato situace, vyslovením právě slova „atari“.

Proč právě Atari?

Úplně na začátku éry společnosti Atari se tři přátelé, kteří se znali z dřívějšího působení v Ampexu, rozhodli uvést na trh první komerční videohru. Byli to již zmínění Nolan Bushnell, Ted Dabney a taky Larry Bryan. Každý do společného podniku vložil 100 USD. Všichni tři jednoho dne roku 1971 seděli u Bushnellova domu, popíjeli pivo a snažili se vymyslet jméno pro svou novou společnost. Bryan listoval ve slovníku a narazil na slovo Syzygy (v astronomii představuje souhrnný název pro konjunkci a opozici). Jak dokonalý název, pomysleli si, pro společnost, kterou založili tři tak zjevně astronomicky talentovaní lidé.

První jejich společnou hrou byl Computer Space. Tento arkádový automat na mince pro ně vyráběla společnost Nutting Associates. Prodalo se jí však pouze kolem 1 500 a byla označena za propadák. Situace ve společném podniku se změnila, když Bushnell a Dabney do společnosti vložili další peníze. Bryan je nenásledoval, a tudíž svou investici ukončil. Už jen dva společníci společnost oficiálně založili 27. června 1972 právě s názvem Syzygy.

Jenže, firma s tímto názvem již existovala. Protože se tato společnost nezdála být aktivní, pokusili se koupit práva na jméno. To se nepodařilo. Proto muselo dojít ke změně názvu. Padaly návrhy jako BD, DB, ale tato slova se až příliš podobala názvu Black & Decker Manufacturing. Protože nejlepší brainstorming vždy probíhal u piva a hry Go, přišel Nolan s nápadem, že název vyberou právě z této oblíbené hry.

Vybrali tři – Sente (vynucený tah), Atari a Hanne. Sice není zcela jasné, proč zvítězilo právě Atari, jedno je však jasné, oba pánové toto slovo, dříve používané pouze k oznámení nastalé prekérní situace v japonské deskové hře, proslavili po celém světě.

Po změně názvu došlo také ke změně loga. Do nového designu tedy zakomponovali jak „S“ (Syzygy), tak „A“ (Atari). Pokud se pozorně podíváte na prostřední logo (označeno trojkou), uvidíte obě písmena. O něco později, když se společnost stala úspěšnou, navrhla reklamní agentura úhlednější a dnes známé logo Atari se stylizovaným designem písmena „A“ kterému se přezdívá „Fuji“. Dodnes logo přetrvává jako trvalá součást značky.

Vývoj loga Atari

Pong začal psát dějiny videoherního průmyslu

Byznys staronové společnosti odstartovala hned první hra. Kdo by koncem minulého tisíciletí neznal Pong – jednu z nejstarších videoher. Tato tenisová hra s jednoduchou 2D grafikou byla určena pro dva hráče. Hra vyšla v roce založení Atari (1972). Pong stvořil Allan Alcorn na pokyn Nolana, který si chtěl otestovat schopnosti svého nového zaměstnance.

Po měsících práce Allan vytvořil hardwarový prototyp v podobě dřevěné skříňky s černobílým televizorem a s elektronickými obvody propojenými prostřednictvím video výstupu. Tak vlastně vznikl první herní automat Atari.

Různé ikonické tóny, respektive doprovodné zvukové tóny vytvářel „synchronizační generátor“. V září 1972 byl instalován prototyp Pongu v jednom z barů v Kalifornii, kam již dříve Atari dodávalo pinballové automaty. Hra byla dobře přijata a její popularita rostla. Společnost ji následně oficiálně 29. listopadu 1972 vypustila ven. Mimochodem, samotná hra neměla být vytvořena pro komerční účely, ale společnost nakonec Pongu věřila natolik, že z něj vytvořila svoji vlajkovou loď.

Vzestup herního impéria

Pong byl velkým hitem. Bary, restaurace, zábavní arkády a náhodná další místa po celém světě ho chtěly. Atari bohužel nedokázalo zajistit, aby jejich produkce odpovídala poptávce. První herní automaty se nacházely ve větší žluté skříni. Jejich výroba probíhala velmi pomalu – denně jich vznikalo deset. Až následné inovace umožnily výrobu výrazně zvýšit. Od roku 1973 se Pong dodával i do zahraničí, včetně Evropy. V roce 1975 byla představena domácí verze herní konzole Home Pong, kterou bylo možné připojit k domácímu TV.

Bushnell vedl Atari k produkci různých variací Pongu (Pong Doubles, Super Pong, Quadrapong, Doctor Pong a Pin Pong), které měly stejnou grafiku, ale obsahovaly různé nové herní prvky. Následovaly další ikonické automaty s hrami jako Asteroid, Centipede, Missile Command atd., které hrály miliony lidí po celém světě.

Po úspěchu s Pongem Dabney v roce 1973 prodal své akcie Bushnellovi. V roce 1976 se zrodila legenda jménem Atari 2600 , což byla herní konzole s výměnnými moduly s hrami (cartridge), které se po celém světě prodalo přes 30 milionů.

Tehdy chtěl zřejmě i Bushnell vydělat peníze, a tak své akcie prodal společnosti Warner Communications (za přibližně 28 milionů USD). Atari pod křídly nového majitele prodalo miliony herních konzolí Atari 2600, a ve své době se dokonce stalo nejrychleji rostoucí společností v historii Spojených států amerických. Atari rychle vyrostlo v zábavní velmoc, přišlo s novým typem elektronické zábavy a stalo se nesmírně úspěšnou společností.

Ilustrační foto - Atari 2600

Fatální zlom

Bushnell z Atari nakonec po neshodách odešel už v roce 1978. Začala nová éra, během které se hvězda Atari řítila do problémů. Její divize počítačů, herních konzolí a mincových automatů pracovaly nezávisle na sobě a málokdy spolupracovaly. Nepodařilo se jí vyrovnat se s krutým konkurenčním bojem a nelítostnými cenovými válkami trhu a už nikdy nebyla schopna navázat na úspěch s Atari 2600.

Po několika akvizicích v průběhu posledních desetiletích je původní věhlas společnosti Atari dávno pryč. Značka však žije dál jako francouzská společnost Atari SA, která byla dříve známá jako Infogrames Entertainment. Pokud jde o Bushnella, jeho láska k deskovce Go pokračuje – je pro něj nejoblíbenější hrou, a přestože se snažil prorazit založením nových podniků, již nikdy nedokázal na úspěch navázat.

Je neoddiskutovatelné, že společnost Atari dala základy trhu s videohrami. Její kreativita a inovace formovaly počítačový herní průmysl a zasadily se o to, že značka má své trvalé místo v historii počítačů.