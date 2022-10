Windows 12 by mohly být prvním ryze cloudovým systémem Microsoftu pro masy

Cloud computing – pojem, který nám v posledním dekádě nabídl a umožnil mnoho věcí dělat trochu jinak, ale hlavně snadněji. Příští zastávkou cloud computingu na jeho cestě by se měl stát světově nejpoužívanější operační systém. A pokud se dá věřit informacím z různých zdrojů, společnost Microsoft na tom již pracuje.

Windows 12 jako cloudový systém

Ve světě, ve kterém je na konektivitu kladen stále větší důraz, a tak se stává všudypřítomnou, by se dost možná Windows 12 mohly stát prvním operačním systémem Microsoftu hostovaným mimo notebook či desktop, který by nabízel velký výpočetní výkon a obrovské úložiště. Provozován by přitom byl formou předplatného.

Způsob práce by se v mnoha ohledech podobal tomu, který je dlouhá léta používán v případě virtuálních desktopů, které firmy používají u svých zaměstnanců, aby jim umožnili pracovat na dálku a odkudkoli. Jen s jedním rozdílem – měl by být určen všem (i nefiremním uživatelům). Provozován by byl na obdobě dnešních počítačů, avšak ty by nemusely být tak výkonné. V podstatě by stačila obrazovka, připojení k internetu, klávesnice a myš.

Dnes se taková zařízení prodávají pod označením klientské stanice. Jsou připojeny prostřednictvím speciálního operačního systému jako konzole k výkonnému operačnímu systému. V něm potom dochází k provádění veškerých úkonů. To by v budoucnu mimo jiné znamenalo, že by nebylo nutné kupovat stále výkonnější hardware, a především PC tak často měnit.

Hranice mezi PC a cloudem zcela zmizí

Také by to znamenalo jiný přístup k softwaru. Již by nebylo nutné ho používat lokálně, tudíž ani instalovat. Navíc například v případě potřeby využití pro náročné výpočty by výkon mohl díky cloud computingu kdykoli skokově vzrůst, a tak to, co PC běžně dělá třeba desítky minut (renderování videa, úprava fotografií, náročné výpočty, simulace atd.), by mohlo být hotové třeba za několik sekund. Ale zpět k Microsoftu. Ten má enormní zájem přejít k hybridnímu modelu toho, jak dnes vnímáme počítače. Jeho generální ředitel Satya Nadella dokonce oznámil, že hranice mezi PC a cloudem zcela zmizí.

V tuto chvíli je největší výzvou zdárně překonat přechod mezi desktopovou verzí Windows a verzí Windows 365 (cloudovou pro firmy). A to tak, aby uživatelé nebyli schopni poznat, zda pracují na svém, nebo vzdáleném hardwaru. Vlastně by to poznat měli – na pohodlí (všechny aplikace by měly být v případě potřeby připravené na dosah ruky, a uživatel by měl mít po ruce brutální výpočetní výkon).

V podstatě by mělo jít o reakci na konkurenční již funkční systém společnosti Google označený Chrome OS – ale na nové a mnohem lepší úrovni. Společnost Microsoft na svém plánu již pracuje a používá pro něj označení Cloud PC. Avšak chtěla by jít ještě dál, než co aktuálně nabízí konkurence.

Cílem by mohlo být umožnit použít nový cloudový operační systém jako základ pro ještě více koordinovanou cestu s označením „PC-as-a-Service“, tedy počítač jako služba. Tak by Microsoft mohl proměnit jakýkoli počítač ve výkonnou pracovní stanici nebo herní konzoli. Navíc by oprostil uživatele od nutnosti šetřit na výkonný hardware, který by to splnil. Místo toho by si ho šlo „pronajmout“.

Přechod na cloudový model by tak změnil paradigma z pohledu hardwaru. S výpočetní technikou v cloudu by nebyla poptávka po obřích výkonných počítačových systémech, naopak by vzrostla poptávka po opravdu kvalitním, rychlém a neustále dostupném internetovém připojení – s co nejmenší latencí.

Předbíháme sami sebe

Toto vše zní jako hudba budoucnosti. Avšak záměrem Microsoftu není zcela opustit vývoj běžného desktopového operačního systému, ale spíš propojit vše tak, aby bylo možné využít co možná nejvíc různých způsobů jeho použití. Tedy nabídnout uživatelům flexibilitu a možnost se rozhodnout, co a kdy chtějí použít.

Je potřeba si navíc uvědomit, že ryze cloudový operační systém přinese celou řadu výzev. Ať už je to zmíněná stabilní konektivita – která není ve světě stále běžně dostupná, a to i přesto že síťové technologie nové generace a rozsáhlé satelitní širokopásmové projekty mají za cíl toto změnit – přes případné problémy ve výpadcích služeb na úrovni poskytovatelů navázaných služeb. Cloud je totiž pořád cloud. A pokud není připojení, nemusí fungovat nic.

To znamená, že všechna zařízení se mohou proměnit v nepotřebné kusy hardwaru, což je stav, který nechce zažít žádný uživatel. A potom tu jsou hrozby. V zájmu každého kyberzločince je vyvolávat výpadky a těžit z nich. I přestože Microsoft pracuje na funkcionalitě, která by umožnila zákazníkům s Windows 365 přistupovat ke svým cloudovým desktopům, i když jsou offline, bude ještě nějakou dobu trvat, než se fikce stane realitou.

Potom tu jsou zájmy výrobců hardwaru. Všichni chtějí vyrábět výkonné, tudíž logicky dražší počítače. Změna obchodního modelu směrem ke strategii PC-as-a-Service pravděpodobně narazí na odpor výrobců počítačů. Jejich schopnost ospravedlnit cenovky 25 000 a víc korun by byla ve světě, ve kterém všichni vyrábějí tenké klienty, značně omezená.

První fáze již začala

Žádný z těchto problémů však není z technologického hlediska nepřekonatelný. A přestože Microsoft popřel, že by pracoval na plně cloudovém OS, nikde není napsané, že by se to nemohlo změnit. Co se však zcela jistě jako první změní, bude to, že větší počet firem přejde na model PC-as-a-Service, aby podpořily potřeby hybridní práce – aby zaměstnanci mohli pokračovat v práci odkudkoli, jak tomu navykli v době koronavirové pandemie.

Později bychom se však mohli dočkat rozšíření Windows 365 i k spotřebitelům Přestože v současné době si předplatné cloudových počítačů mohou pořídit pouze firmy, spotřebitelé by z tohoto modelu mohli těžit rovněž, především z flexibility a alternativních cenových nabídek, které by to umožnilo. Velká výzva se však skrývá v nutnosti změnit chápání uživatelů – jak k počítači přistupují nyní a jak by měli v budoucnu.