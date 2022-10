Náhoda, nebo promyšlená strategie? Proč je logo Applu nakousnuté

Už jste se někdy podívali na iPhone, iPad nebo Mac a přemýšleli jste, proč se Apple jmenuje Apple a jak je to s nakousnutým jablkem v logu? Možná vás napadlo, že je to jen a pouze tuctový název. Podíváme se, jak je to doopravdy a jak přišel ke svému názvu Mac.