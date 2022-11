Logo Windows se často měnilo. Bylo to okno, ale vypadalo i jako vlajka

Logo Windows je každé jiné, přesto mají jedno společné. Je to právě změna. Co nová verze tohoto operačního systému, to i nové logo. Různě stylizovaný symbol okna častokrát ve stylu vlajky je na scéně už celých 37 let.