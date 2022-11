Šest přehlížených funkcí, které ukazují, jak prohlížeč Edge dospívá

Když dva dělají totéž, není to totéž. Stará otřepaná fráze, která však v případě browserů založených na stejné technologii – tedy jádru Chromium – platí. Je hodně věcí, co Google ve svém browseru Chrome dělá správně, a proto je právě tento browser tolik let dominující jedničkou. Ovšem i Microsoft odvádí obrovský kus práce a po kouskách si ukrajuje z tržního podílu na poli browserů.

Jak dokazují statistiky služby Statcounter.com browseru Edge v případě desktopů už skoro rok patří druhá pozice, s čímž mu pomáhá i nativní přítomnost ve Windows. Samozřejmě k sesazení krále z trůnu má před sebou ještě dlouhou cestu, možná i nekonečnou, ale následující funkce svědčí o tom, jak vyspěl.

1. Vertikální záložky

Nemusí vám to přijít jako boží, nebo snad dokonce jako zabijácká funkce, která by měla Chrome položit na kolena, přesto je velmi užitečná. Možnost přesouvat otevřené karty na stranu okna v případě Edge je však opravdu užitečná. To platí zejména v případě, že jich máte otevřeno mnoho, třeba několik desítek. Na boku jich je možné mít otevřeno nejen ještě daleko více, ale navíc se zde zobrazuje více informací potřebných k identifikaci otevřené karty – rozuměj nalezení té potřebné. Domníváte se, že tímto způsobem ztratíte trochu místa webové stránky? Ale kdeže, většina stránek má vystředěný design, a navíc sloupec se záložkami si lze podle libosti zmenšovat i zvětšovat – nebo dokonce sbalit.

Vertikální záložky

Pokud jde o obecné možnosti karet, tak Edge má ještě jeden trumf. Tím je možnost snadného prohledávání karet, to znamená, že pokud otevřenou kartu nenajdete, máte možnost ji vyhledat prostřednictvím funkce Vyhledat karty – při použití se otevře dialogový panel, který umožňuje hledat slova obsažená v názvech nejen otevřených, ale i nedávno zavřených karet.

A když už mluvíme o nedávno zavřených kartách, na rozdíl od prohlížeče Chrome, který umožňuje znovu otevřít pouze poslední zavřenou kartu, Edge vám poskytne celý seznam. Dokonce vám umožní otevírat karty z jiných zařízení, pokud používají Edge jako prohlížeč.

2. Kolekce

Po této funkci hodně uživatelů volalo, proto ji nabízí nejen Edge, ale i Chrome a další konkurenční browsery. Na druhou stranu není tak využívána, jak by si její vývojáři přáli. Tak trochu řeší podobný problém, o které jsme se zmínili v předchozím textu, ale přitom jde daleko dále. Pokud patříte mezi ty, kterým nečiní problém mít najednou otevřeno velké množství karet – což se snadno může stát například při nakupování a srovnávání zboží, školním úkolu nebo řešení nějakého pracovního problému – potom vězte, že kolekce jsou skvělá možnost, jak si ty z jednoho tématu seskupit pod jednu sbírku a ty z jiného pod další.

Kolekce

Funkce je užitečná nejen proto, že umožňuje seskupovat k sobě stránky, ale dokonce i obrázky a texty. Díky tomu lze třeba při přípravě bakalářské práce sestavit vše, co pro její tvorbu budete potřebovat – ne mít jen hromadu odkazů na jednom místě. Samozřejmě kolekce pravděpodobně nebudou něčím, co byste používali každý den, ale stále představují zajímavý nový způsob, jak ukládat informace z internetu. Funkci lze využít tak, že kliknete na nástrojové liště na ikonu plus nebo pravým tlačítkem myši a z kontextového okna vyberete volbu Přidat stránku do Kolekcí.

3. Panel Edge

Panel Edge je možná jednou z nejvíce přehlížených funkcí browseru Edge. Tento užitečný nástroj poskytuje panel, ve kterém se mohou nacházet informace různého charakteru. Ve své podstatě jde o jakýsi tok zpravodajství. Prakticky ihned vidíte, jaké venku panuje počasí s možností zobrazit úplnou předpověď, získat informace o aktuálních zprávách, vývoji akcií a dopravě v okolí. Zobrazené informace si lze označit pro přečtení později. Přitom to, co se objevuje, je jen na vás. Můžete lajkovat, skrývat články od vybraných poskytovatelů nebo otevřít nabídku, kde budete panel spravovat komplexněji.

Panel Edge

Panel Edge lze vyvolat tak, že kliknete vpravo nahoře na tři tečky a vyberete Další nástroje -> Spustit Panel Edge. Jakmile dojde k jeho otevření, vezměte na vědomí, že zůstane otevřen i po zavření Edge. Tím získáte možnost informace vidět neustále. Pokud si přejete, aby se panel otevíral sám při každém startu počítače, potom toho lze dosáhnout v nastavení Edge.

4. Zachycení webu

Funkce Zachycení webu je nástroj, který vám umožní uložit celou webovou stránku do obrázku. Zatímco pokročilí uživatelé to dokážou i bez něj, pro řadu ostatních to může být více než vítané usnadnění. Zatímco někteří dosud používali nástroje třetích stran, jiní pořizovali snímky postupně a potom „slepovali“ v grafickém programu, teď může být vše jinak.

Zachycení webu

Nástroj spustíte z nabídky Edge (pod třemi tečkami) volbou Zachycení webu. Případně rychleji kliknutím pravého tlačítka myši na webovou stránku a vybráním stejnojmenné volby. Po spuštění zjistíte, že nabízí dvě základní funkce – vyfotit oblast a nasnímat celou stránku. Jakmile si vyberete, úkon se provede, a vy navíc máte možnost před uložením nebo sdílením do obrázku kreslit a psát. Na závěr musíme zmínit, že i v Chromu je možné zachytit celou stránku, ale prozatím je to skrytý nástroj pro vývojáře.

5. Obraz v obraze

Při sledování videí už nějakou dobu lze použít režim obraz v obraze (PiP). Ale pokud jste o něm nevěděli, bylo snadné jej přehlédnout. K využití je totiž nutné nejprve povolit ovládací tlačítko PiP v nastavení Edge, následně umístit kurzor myši na video a jakmile se objeví ikona s možností obraz v obraze, tak na ni kliknout.

Obraz v obraze

Výhodou je, že při přehrávání videa můžete dělat cokoliv dalšího (i mimo Edge), samotné okno přitom přesouvat na jiná místa, měnit jeho velikost apod. (pokud původní nastavení nevyhovuje) a video máte stále na očích. Třeba při surfování, psaní e-mailu apod. Chrome má podobnou funkci, nicméně neumožňuje videa sledovat v případě, kdy se nacházíte mimo browser či aktuální kartu s videem.

6. Efektivní režim

Na Chrome se dost často svádí, že je náročný na systémové prostředky – především, že si nárokuje moc operační paměti (zvláště, pokud je otevřeno větší množství karet). Pokud byste však provedli měření, zjistili byste, že Edge na tom není nikterak převratně lépe. Na druhou stranu nabízí jednu zajímavost navíc.

Efektivní režim

Efficiency Mode neboli efektivní režim je speciální režim Edge, který má pomoci optimalizovat výkon prohlížeče a zároveň šetřit baterii a hardwarové zdroje. Pokud tedy chcete zrychlit svůj počítač se systémem Windows při procházení webu, zapněte efektivní režim – browser minimalizuje spotřebu energie a prodlužuje běh na baterie, a to cíleným snížením zátěže CPU a paměti. Ale pozor, přehrávání videa nemusí být plynulé a zpomalit se mohou i animace. Režim najdete v nastavení Edge, kde na kartě Vzhled aktivujte tlačítko výkon, které se ve formě ikony srdce objeví na panelu nástrojů, odkud lze režim ovládat.

Závěrem

Tak to bylo šest funkcí, které v prohlížeči Edge rozhodně stojí za pozornost a konkurence je nenabízí, nebo ne v takové podobě. Rozdílů by se samozřejmě našlo více, ale je jen na preferencích uživatelů, které jsou užitečné a které zbytečné. Užitečnost je relativní pojem a možná ani jeden z námi představených nástrojů za užitečný nepovažujete, a tak ani nyní nemáte důvod na Edge přejít. Za vyzkoušení však nic nedáte. A třeba nakonec zjistíte, že opravdu za vaši pozornost stojí.