Co Microsoft uživatelům ve Windows 11 vzal a vrátil zpět

Hlavní panel, karty v Průzkumníku Windows a Poznámkovém bloku nebo hodiny na všech monitorech. To jsou jen některé změny, po kterých úpěnlivě volali uživatelé Windows 11. Některé požadavky Microsoft splnil. Přináší to, co uživatelé opravdu chtějí?