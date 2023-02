Specializovaný, nebo v browseru? Který správce hesel je ten pravý

Situace s hesly se naštěstí trochu lepší. Částečně za to mohou i internetové prohlížeče, které v posledních letech implementovaly funkce pro ukládání, správu a automatické vyplňování hesel do různých internetových služeb. Jenže právě ty jsou trnem v oku IT odborníků. Na druhou stranu jsou pořád lepší než užívání snadno uhodnutelných hesel (jméno, datum, slovo, qwerasd, 123456, heslo apod.)