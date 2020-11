Excel se mění nejvíce za poslední roky. Některé funkce vás možná překvapí

Excel slouží k tvorbě flexibilních tabulek, interaktivních formulářů a umožňuje používat vzorce k analýze a spolupráci na datech. Až do nedávna umožňoval ukládat pouze dva základní typy dat, se kterými pracoval dále: text a čísla. Microsoft již však několik let pracuje na tom, aby to změnil. Jeho vývojáři dokonce hovoří o tom, že přišli s evolucí.

První vlaštovkou, která přišla zhruba před rokem, bylo zavedení dynamických polí a vzorců, kdy jediný vzorec mohl vrátit pole hodnoty. Druhé vylepšení se týkalo zavedení „datových typů“ (Stocks and Geography) využívající vybraná data ze služby Bing. Tyto připojené datové typy znamenaly, že vůbec poprvé jediná buňka v mřížce mohla obsahovat živý, připojený obsah, s bohatou sadou informací o objektech, jako jsou akcie, měny, města, země atd. Buňky jsou nyní navíc inteligentní a mohou pracovat s funkcemi, jako jsou vzorce, filtry a grafy.

Buňky se staly flexibilní a obsahují důvěryhodná data

Až donedávna byla mřížka aplikace Excel plochá – dvourozměrná – ve flexibilní mřížce lze rozložit čísla, text a vzorce. Díky tomu lze vytvářet úžasné věci, protože ne všechna data jsou plochá a nutnost je vkládat do staré 2D struktury má své limity.



S datovými typy tak přibyla třetí dimenze. Jakákoli buňka může nyní obsahovat bohatou sadu strukturovaných dat pouze v jedné buňce. Může jít o sbírku hierarchických dat, odkazy na jiné datové typy, obrázky a inteligentní akce. Prostřednictvím propojení mohou zobrazovat informace z online služeb poskytující data, která lze kdykoli aktualizovat. Datové typy nově oproti starému způsobu práce s daty nabízejí dvě klíčové přednosti: jsou flexibilní a obsahují důvěryhodná data.

Výhodou aplikace Excel oproti jiným datovým / analytickým nástrojům je její flexibilita. Až dosud pro získání hodnoty v buňce bylo nutné napsat vzorec nebo zadat hodnotu přímo do buňky. Jedna buňka = jedna hodnota. Pokud byla požadována jiná hodnota, opakoval by se postup; naplnit mřížky kombinací offline dat a pomocných buněk. U datových typů se to všechno mění. Datové typy nově umožňují přenést data, která vás zajímají, do mřížky v jejich nejpřirozenější podobě. Už tak není nutné se stále vracet ke zdrojům dat a aktualizovat je, nebo je nechat aktualizovat aktualizací jiné tabulky. Této změny lze využít ve vzorcích, v grafech, a dokonce ke změně způsobu řazení a filtrování.

Tak lze vytvářet živější tabulky obsahující menší pravděpodobnost chyb. V jedné buňce tak nyní bude umístěno mnohem více informací připojených k různým zdrojům, které se budou měnit v reálném čase. Díky neustálému propojení se potom bude obsah dynamicky měnit na základě toho, co získá ze zdroje dat. Pokud si to ukážeme na příkladu, tak například chcete-li pracovat s populací města, kdykoliv se číslo obyvatel ve zdroji dat změní, změní se také údaje v tabulce Excelu, které jsou na tento údaj napojené. Viditelné je přitom nejen „stažené“ číslo, ale také lehce zjistitelné, odkud pochází.

Další vývoj datových typů

V současné době vývojáři Microsoftu podnikají další krok k vylepšení datových typů. Připravují široké možnosti, jak využívat vlastní typy dat, tak z dalších zdrojů. Aby bylo možné s těmito daty pracovat, je třeba je do Excelu nějak dostat. K tomu slouží datové rozhraní. Jeho prostřednictvím se lze napojit na různé zdroje dat nebo zapojit i ty vlastní. Příkladem může být práce s firemními daty. Pokud je například ve firmě již používán nějaký systém pro správu dat a nyní mají být použity v aplikaci Excel k analýze, lze je importovat jako strukturovaný datový typ, který se předem definuje. K tomu se využívá obchodně analytická služba Microsoft Power BI. Ta transformuje firemní data na obsáhlé vizuály. Power BI je tak zdrojem poskytující sdílený, kontrolovaný a zabezpečený přístup k datům ze všech druhů podnikových zdrojů.

Speciálně připravené tabulky Power BI se v Excelu nacházejí v galerii datových typů a pomáhají data převést na datové typy. Jakmile se tak stane, lze extrahovat další informace a pracovat s nimi v tabulkách. Pokud je tak například zadán kód (SKU) nebo název produktu, zobrazí se k němu další informace, jako je popis, cena a dostupný inventář. Power BI poskytuje funkce pro správu datových sad, včetně více než 140 zdrojů dat, prostřednictvím lokálních nebo cloudových zdrojů. Nechybí mu nastavení přístupu - oprávnění, zabezpečení na úrovni řádků a další vlastnosti.

Vytvořte datové typy z vlastních dat

Zatímco publikování dat v Power BI dává snadný způsob, jak objevit a importovat datové typy do Excelu, tvořit lze také vlastní datové typy připojující se přímo k téměř libovolnému zdroji dat, který je požadován. Excel vždy podporoval velkou sadu zdrojů dat pro přímý import do tabulky a díky Power Query lze také vytvářet výkonné dotazy a transformace, aby bylo možné získat to, co je požadováno. Nyní, když bude docházet k importu dat do tabulky, je možné tato data transformovat do datového typu. V Power Query lze vytvořit vlastní datové typy pomocí libovolného zdroje dat, jako jsou například soubory, databáze, online služby, další zdroje atd. Umožňuje tak načíst, vyčistit, vyčistit a transformovat vlastní datové typy podle potřeb a preferencí. Tyto datové typy se potom nacházejí v listu, který je tvořen, což umožňuje zjednodušit velké objemy dat a usnadnit další využití.

Wolfram Alpha poskytuje více než 100 datových zdrojů

Vývojáři rovněž pokračují v rozšiřování počtu veřejných datových typů, aby bylo možno pracovat s rozšiřováním datových typů Stocks a Geography. Došlo tak k vytvoření partnerství se službou Wolfram Alpha. Uživatelé služby Office Insiders mají již k dispozici pás karet, kde najdou několik nových zdrojů. Obsahují prvních několik z více než 100 nových datových typů, které poskytují bohaté informace právě ze služby Wolfram Alpha. Tato sada bude nadále doplňována o další zdroje – inteligentní šablony. Ty umožní rychle začít s datovými typy, a budou například sledovat nutriční informace, zkoumat potenciální vysoké školy, sledovat stav domácích zásob, pomáhat porozumět chemii a mnoho dalšího.