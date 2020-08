Na skok u jeho excelence. Za dveřmi britské ambasády se skrývá malý ráj

, aktualizováno

Po zdolání několika pater už začínám přemýšlet, zda to není omyl. Měli jsme jít na zahradu, ale zatím to vypadá, že dřív než krtka na pažitu uvidím netopýra na půdě. Až ve třetím patře to přijde: po starožitném koberci přicházíme k otevřeným dveřím, za kterými čeká malý ráj.