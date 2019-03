Web slaví 30 let. Ten současný potřebuje podle jeho tvůrce opravit

Je to až neuvěřitelné, že nápad, který dal vzniknout dnešním webům, byl představen již před třiceti lety. Ten den byl navržen systém pro výměnu informací mezi vědci v institutu CERN. Přišel s ním ve svých 33 letech Tim Berners-Lee. V květnu téhož roku pak vypracoval upravenou a rozšířenou verzi dokumentu.

Trvalo pak více než rok a půl, než Lee spolu s kolegou Robertem Cailliauem představili formální návrh na hypertextový projekt WorldWideWeb. Následující měsíc již běžela v CERNu první webová stránka a server info.cern.ch a byl představen základní koncept systému: jazyk HTML, protokol HTTP a adresní systém URL.

Původní "parta" z CERNu, která se podílela na vývoji WWW. Zleva: Robert Cailliau, první webový "konvertita", Dan Brickley, průkopník RDF, Ben Segal, mentor a informatik v CERNu, Chris Bizer, Free University Berlin, Tom Scott, BBC digital media, Tim Berners-Lee, vynálezce webu, Stephane Boyera, World Wide Web Foundation a Jean-Francois Groff, informatik v CERNu.

Tehdy asi netušil, že se takto masivně prosadí a bude základním stavebním kamenem dnešní informační dálnice v podobě webových stránek navzájem propojených odkazy.

Více si o vzniku webu můžete přečíst v článku Jak vypadala první webová stránka na světě.

Oslavy v CERNu

A právě po třiceti letech se Tim Berners-Lee vrátil na místo činu, aby si přímo v CERNu připomněl tuto událost spolu s dalšími lidmi, kteří stáli u zrodu webu. Na akci se podílí organizace World Wide Web Consortium (W3C) a World Wide Web Foundation.

Vedle hlavních řečníků Sira Tima Berners-Leeho, a Roberta Cailliaua se diskuze o webu účastní i další weboví průkopníci a experti.

CERN při této příležitosti pořádal i hackathlon, jehož cílem bylo rekonstruovat první prohlížeč WordWideWeb, který běžel na tehdejším počítači NeXT patřícím Timu Berners-Leemu. Vyzkoušet si jej můžete zde.

Boj o lepší internet

Samotný Berners-Lee je poněkud zklamán tím, kam se současný internet vydal. A jako zakladatel webu přišel i s návrhem, jak fungování zlepšit. Nápad „internetu nové generace“, se zakládá na decentralizaci ukládání soukromých dat a udržení jeho svobody, aby byl internet otevřený a neutrální, kde data patří uživatelům a ne firmám.

Projekt Solid, který má právě toto za cíl, jsme přiblížili v článku Nelíbí se mi, kam se internet vydal, říká vynálezce WWW. Chce to změnit.

Problém současného webu připomíná Berners-Lee i v rámci oslav 30 let vzniku WWW. Přímo na stránkách webfoundation.org tak vyšel jeho text, kde popisuje tři zásadní problémy, které způsobují špatnou funkci současného webu.

Jako první z těchto nedostatků zmiňuje Berners-Lee zneužívání internetu ke kriminálnímu chování a obtěžování online a také k úmyslným a zlomyslným záměrům, jako je například státem sponzorovaný hacking a nebo přímé útoky.

Druhá chyba spočívá v tom, že je systémově obětována hodnota uživatele a jsou vytvářena nevhodná lákadla. Třeba pomocí virálního šíření dezinformací nebo kvůli modelu příjmů založeném na reklamě, který komerčně odměňuje clickbait (za každou cenu lákající ke kliknutí na odkaz).

Třetím hříchem současného internetu pak mají být neúmyslné negativní důsledky nastavení webu, které umožňují šířit pobouřující a polarizovaný tón komunikace a mají vliv na kvalitu diskurzu.

Částečné řešení by mohlo spočívat k přijetí pravidel a zodpovědnosti za provoz na webu od vlád organizací a potažmo i jednotlivců v rámci iniciativy Contract for the Web, kterou podporuje právě Web Foundation.

Společný závazek by měl přinést lepší budoucnost podobně jako Listina základních práv a svobod nebo Úmluva OSN o Mořském právu či Smlouva o využívání kosmického prostoru a další podobné dobrovolné závazky.

„Contract for the Web nesmí být seznamem pro rychlou nápravu, ale procesem, který signalizuje posun v tom, jak chápeme náš vztah k online komunitě. Musí být dostatečně jasný, aby fungoval jako ukazatel pro cestu vpřed, ale zároveň dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil rychlému tempu technologických změn. Je to naše cesta z digitální adolescence do vyspělejší, zodpovědné a inkluzivní budoucnosti,“ slibuje si od iniciativy Tim Berners-Lee.