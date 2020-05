Bitcoin očekává snížení odměn na polovinu. Ceny proto létají nahoru a dolů

Běžná měna typu koruna nebo dolar je pod kontrolou centrální banky státu, který za měnu ručí. Tato banka může doslova tisknout peníze. Tím, že je vysílá do oběhu, zvyšuje celkový objem dostupné měny. To může vést k inflaci, tedy k postupnému znehodnocování.



Když anonymní tvůrce, známý pouze jako Satoshi Nakamoto, v roce 2008 představil kryptoměnu bitcoin, záleželo mu na tom, aby jeho platidlo nebylo v rukou jedné centrální autority. A aby nikdo nemohl libovolně tisknout nové bitcoiny a tím snižovat jejich hodnotu, zabudoval přímo do zdrojového kódu pojistný mechanismus: pravidelné půlení. Abychom pochopili, jak toto půlení (anglicky halving či slangově halvening) funguje, musíme alespoň zběžně pochopit, jak funguje „těžba“ bitcoinů a z jakých důvodů je tak nastavena.

Těžba není zadarmo

Když se ve světě kryptoměn mluví o „těžbě“, nemyslí se tím nějaké kopání do země, jde jen o metaforický odkaz. Bitcoiny jsou virtuální, jde zjednodušeně řečeno o propočítané šifrované tajemství. Každých deset minut proběhne jeden „cyklus“ této těžby, při kterém počítače z celého světa ověřují, zda transakce, které v tomto cyklu proběhly, jsou v pořádku. Tedy zda lidé utrácejí jen ty bitcoiny, které jim patří.



Dalo by se o tom napsat devět stránek, ale zjednodušeně řečeno počítají počítače zapojené do bitcoinové sítě hromadu neužitečných dat. Jistě, část z toho, co počítají, reálně zabezpečuje chod sítě. Zbytek je však výpočet pro výpočet. Jde o důkaz toho, že počítač skutečně provedl požadované výpočty. A některé z těch výpočtů (předem nelze odhadnout, které) povedou k objevení nového bloku.



Těžba bitcoinu už dávno neprobíhá na obyčejných počítačích. Velcí těžaři používají stovky speciálních počítačů optimalizovaných jen a pouze pro těžbu kryptoměn.

V lednu 2009 měl tento nový blok velikost 50 BTC a první takový blok vytěžil samotný Satoshi. Čím více lidí a počítačů se do sítě přidávalo, tím (díky automatické funkci) stoupala obtížnost výpočtů pro objevení nového bloku.



Odměna pro těžaře se každé čtyři roky snižuje na polovinu. Zatímco do roku 2012 byla odměna 50 bitcoinů, do roku 2016 to bylo 25 bitcoinů a v současnosti je to 12,5 bitcoinu. A od zítřka už bude odměna za vytěžení jednoho bloku 6,25 BTC.

Pojistka proti inflaci Celkový počet vytěžených bitcoinů je předem známý Zatímco státní banky si mohou peníze tisknout dle potřeby a tím prakticky donekonečna navyšovat objem peněz v oběhu, Bitcoin má od začátku ve svém kódu pojistku. Předem daný výpočet určuje celkový počet vytěžených bitcoinů i jejich postupně se zpomalující emisi.

Bude jich 21 milionů (přesněji 20 999 999,9769) a k vytěžení dojde přibližně v roce 2140. Do té doby bude odměna exponenciálně klesat, takže v roce 2137 klesne na minimální hodnotu 1 satoshi, tedy jednu stomilióntinu bitcoinu. Takže zatímco za prvních deset let bylo vytěženo přibližně 17 milionů bitcoinů, zbývající čtyři miliony se budou těžit 120 let. Současné půlení je třetí v pořadí. Celkem bude 64 půlení.

Jak půlení změní cenu bitcoinu?

Je to zdánlivě jednoduchá matematika. Těžba teď bude těžařům sypat polovinu, a tak se některým z nich najednou přestane vyplácet. Půlení tedy sníží zájem těžařů. A to by mělo být pro hodnotu špatně, ne?



Jenže stejně tak pomalejší emise může znamenat, že bude bitcoin vzácnější než dosud. Pokud těžaři investují peníze do energie a vybavení, dělají to proto, aby se jim jejich náklady vrátily. Pokud bychom brali cenu bitcoinu jen z jejich pohledu, tak snížením odměny pro ně paradoxně cena jednoho bitcoinu stoupá.

Obě tyto úvahy jsou však příliš zjednodušené a v praxi nepoužitelné. Ve skutečnosti se cena odvíjí od řady faktorů. Mnohé nemají vůbec nic společného s bitcoinem jako takovým, ale týkají se stavu světové ekonomiky, se kterou je bitcoin skrze burzy až překvapivě provázán.



Ostatně i reálný průběh změny cen za poslední měsíc ukazuje, že vidina velkého půlení sice zvyšuje očekávání a žene ceny vysoko – až k psychologicky významné hranici 10 tisíc dolarů – ale následovala výrazná korekce zpátky k osmi tisícům.



Změny ceny bitcoinu před půlením Čas cena v USD

Optimisté argumentují tím, že po minulých půleních (v roce 2012 a 2016) výrazně stouply ceny. V prvním případě prvního halvingu to byl nárůst o skoro deset tisíc procent za rok, v případě druhého halvingu skoro tisíc procent za rok.



Nelze však jednoznačně říci, co přesně stálo za nárůstem ceny bitcoinu, vždy jde do značné míry o spekulaci (což ostatně platí i u jiných komodit, se kterými se na burze obchoduje). Cenou na burzách lze zřejmě manipulovat, protože v případě obchodování s mladou digitální měnou je snazší cíleně rozhoupat trh.



Nyní je však bitcoin v trochu jiné pozici než v roce 2016. Zažil si svůj vzestup až k rekordním 20 tisícům dolarů a následný dlouhodobý pád. Současné půlení je navíc zcela předvídatelné (což je záměr) a jakýkoli jeho dopad by měl být teoreticky již nyní promítnutý do ceny bitcoinu.

Jenže tak to samozřejmě nefunguje. V praxi je řada lidí, kteří nejenže nerozumí tomu, jak bitcoin funguje (a podrobně kryptoměnám rozumí opravdu málokdo), ale berou bitcoin jako příležitost rychlého výdělku. Pro ně je zpráva o půlení především zprávou o tom, že brzy budou moci prodejem bitcoinu zhodnotit svou investici. To však není vůbec zaručené. Stejně tak může nastat hromadný prodej, který naopak cenu stlačí dolů.



Paradoxně se tak událost, která je reálnou připomínkou toho, jak je bitcoin odlišný od ostatních finančních nástrojů, stává příležitost pro zmatečné polopravdy a davové mánie. Ostatně to je teprve třetí půlení. Uvidíme, jak to bude vypadat během toho šedesátého třetího, někdy za 116 let.