Radiokomunikace testují nový standard TV vysílání. Do provozu půjde za pět let

Hned na začátku můžeme čtenáře uklidnit, že 5G Broadcast nemá být přímou náhradou DVB-T2 vysílání a není třeba se tak obávat další nucené výměny televizorů. „Licence pro DVB-T2 vysílání jsou do roku 2030, ale předpokládáme, že v tomto standardu budeme vysílat i dál,“ uvedl na tiskové konferenci generální ředitel Českých Radiokomunikací Vít Vážan.

Vysílání 5G Broadcast se zaměřuje zejména na příjem na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony a tablety. Ty současné si s příjmem zatím neporadí, nicméně společnost Qualcomm již na veletrhu MWC předvedla nové čipy, které jsou na příjem tohoto vysílání připraveny.

5G Broadcast vysílání se nešíří ze základnových stanic pro mobilní data, ale z klasických TV vysílačů. To znamená, že z jednoho vysílače může daný program sledovat neomezené množství diváků, protože nejde o jednotlivé datové přenosy mezi základnovou stanicí a koncovým zařízením, ale příjem plošně vysílaného signálu (HPHT – High Power High Tower).

To má pro diváka dvě výhody. Sledování televizního vysílání přes nový standard nebude zatěžovat mobilní síť, takže i když by si pustil finálové utkání v hokeji úplně každý, nebude se příjem trhat a zastavovat a případně zpomalovat jiné online služby. Zároveň se mu nebudou takto přijatá multimediální data počítat do jeho datového limitu, protože budou nezávislá na SIM a na mobilním operátorovi. Výhoda nezávislosti na datových sítích vynikne i v případě, kdy dojde k jejich výpadku – například při povodních. Vysílání z „velkých“ vysílačů je v takových situacích spolehlivější.

Samozřejmě to platí jen pro živý příjem lineárního vysílání, jakmile by využil třeba pozastavení příjmu nebo si pořad pustil od začátku, začne využívat klasickou OTT službu a data pojedou přes klasickou 5G síť.

Příjem 5G Broadcast vysílání bude možný jak na stacionárních přijímačích v interiérech pomocí klasické televizní antény, tak na cestách a v pohybu (v autě, autobusu nebo vlaku) na mobilních zařízeních.

V díře mezi mobilními daty

V rámci testovacího provozu je signál 5G Broadcast šířen na frekvencích 742–750 MHz, na kanálu 55. To je v oblasti původního DVB-T vysílání, tedy v prostoru, který je dnes využit pro 5G datové sítě. Kanál 55 je přitom v takzvané duplexní mezeře (25 MHz duplexní odstup) mezi uplinkem a downlinkem datových 5G sítí. ČRA tak testovacím vysíláním (a v budoucnu možná i ostrým vysíláním) využívají prázdný prostor ve frekvenčním spektru.

Rozložení kmitočtového spektra

Vysílání je zajišťováno technikou od Rohde&Schwarz, přičemž přijímač je prototypem vyvinutým Technickou univerzitou v Braunschweigu. Aktuálně se totiž vysílá v rámci FeMBMS (Further evolved multimedia broadcast multicast service) ve verzi 17, který využívá 8MHz šířku pásma a v současném nastavení má přenosovou kapacitu 10–12 Mbit/s. To je i důvod, proč nyní testovací vysílání nepřijmete ani softwarově definovaným přijímačem (SDR) – ty si totiž aktuálně poradí jen FeMBMS do verze 14.

Testovací provoz je tak zatím výhradně pro potřeby techniků Českých Radiokomunikací, kteří budou testovat různá nastavení a konfigurace, různé režimy a podmínky příjmu a hledat to pro území České republiky optimální. Samozřejmě bude vše v koordinaci s výrobci jak vysílací techniky, tak i přijímacích čipů, aktuálně zejména společností Qualcomm. Podobné testy probíhají i v Německu, Rakousku, Francii a připravují se i v dalších zemích.

Lineární televize

Digitální pozemní vysílání je v současnosti nevyužívanějším způsobem příjmu televizního vysílání v ČR – „přes anténu" se na televizi dívá 54,5 procenta domácností. Tato technologie umožňuje pouze příjem lineárního TV vysílání, divák tedy sedne k televizoru a sleduje to, co se právě v tu chvíli vysílá, bez ohledu na to, zda je pořad na začátku, nebo v půlce. Závan moderních možností odloženého sledování a dalšího obsahu do něj doplňuje systém HbbTV prostřednictvím internetové sítě (ono „červené tlačítko“).

Větší svobodu ve sledování obsahu pak dávají služby IPTV/OTT vysílání přes internetovou síť a služby kabelových televizí, kde vyjma lineárního vysílání najdete i odložené sledování již odvysílaných pořadů - můžete si tedy pořad kdykoli pustit od začátku, nebo jeho sledování přerušit a nechat na jindy. Takto televizní vysílání sleduje 34,5 procenta českých domácností.

Testování současně využívaného standardu DVB-T2 začalo v roce 2012, přechod na nové vysílání bylo dokončeno v roce 2020. Pro mnohé diváky to znamenalo výměnu televizoru nebo dokoupení set-top-boxu, přesto k výraznějšímu odlivu od příjmu pozemního vysílání nedošlo.