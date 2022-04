Ukrajinske radio už naladíte i v Česku, Český rozhlas nabízí slovník i pohádky

Stanice Ukraińskie Radio je zařazena do vysílací sítě MUX 23 pozemního televizního a rozhlasového digitálního vysílání DVB-T2, oznámily České radiokomunikace. Tím bude zajištěna vysoká dostupnost stanice, díky celoplošnému pokrytí České republiky a možnosti naladit tuto stanici na běžném televizoru bezplatně.

Tutéž stanici najdou také posluchači digitálního pozemního rozhlasového vysílání v DAB+ multiplexu Českého rozhlasu na kanálech 12C a 12D.

Podle serveru iRozhlas.cz informačně-zpravodajský servis pro lidi přijíždějící z Ukrajiny do Česka zařadilo do vysílání například také brněnské studio České televize. Od příštího týdne se do výroby zapojí také ostravská redakce zpravodajství. Pořad v ukrajinském jazyce má premiéru každý pátek odpoledne a bude vždy dostupný na facebookovém profilu Události Brno, respektive Události Ostrava.

Český rozhlas nabízí Audioslovník i pohádky

Český rozhlas rozšířil i obsah audioportálu a mobilní aplikace mujRozhlas o nové formáty. Od pátku nabízí praktický ukrajinsko-český Audioslovník s lekcemi pro děti i dospělé, pomocí kterých si osvojí základní české fráze. Poslechnout si mohou také pohádky v ukrajinštině od českých spisovatelů Ondřeje Neffa, Petra Stančíka a Kateřiny Šardické.

„Velké oblibě se těší pohádky v ukrajinštině, včetně známé ukrajinské lidové pohádky Drzá koza, kterou pro Český rozhlas namluvila manželka velvyslance Ukrajiny v Česku Olga Perebyjnis. Zároveň považujeme za důležité ukrajinským občanům na našem území zajišťovat přísun informací z jejich rodné země, proto i nadále poskytujeme kontinuální vysílání Ukrajinského rozhlasu na našem webu i v klasických sítích DAB+ a DVB-T2,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Český rozhlas Radiožurnál a Plus nově vysílají zprávy v ukrajinštině. Čtyřminutová relace nabízí Ukrajincům v Česku aktuální informace o dění v České republice i na Ukrajině a také praktické rady, doporučení a příběhy uprchlíků. Zpravodajský servis je možné poslouchat pravidelně po běžných zprávách v 18.30 hodin a k poslechu je i v mobilní aplikaci mujRozhlas a na webu.

Na audioportálu mujRozhlas přináší každý týden praktické informace pro ukrajinské uprchlíky v Česku podcast Českého rozhlasu Novinky pro Ukrajince, který zajišťuje Radio Prague International.

Pracovníci Českého rozhlasu jsou v kontaktu s kolegy z ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti UA:PBC. V březnu rozhlas doručil na Ukrajinu technické vybavení a materiál, díky kterému bude možné zřídit provizorní ukrajinská rozhlasová pracoviště pro případ obsazení nebo zničení současných vysílacích prostor ruskými jednotkami.

UA:PBC aktuálně plánuje vznik nové stanice Kultura, pro kterou shání obsah vysílání v ukrajinštině pro děti. Český rozhlas poskytne ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti pohádky v ukrajinštině, které vznikly pro audioportál mujRozhlas.