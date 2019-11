Zlínští volejbalisté dotáhli manko, teď se můžou zvednout ze dna

„Je to velká motivace. Kluci vědí, o co hrajeme,“ pronesl před domácím duelem s Beskydy trenér Přemysl Obdržálek.

Na konci tabulky je po osmi kolech těsno: Beskydy, Ústí nad Labem a Příbram dělí skóre, Zlín je o bod zpátky.

„Věřím, že doma potvrdíme zlepšení z předchozích zápasů,“ přeje si Obdržálek.

Po bídném vstupu do sezony se volejbalisté Zlína nadechli, třikrát po sobě zabodovali a dvakrát rovnou za plný počet.

„Čekali jsme, kdy to přijde. Mančaftu věřím. Jsem přesvědčený, že můžeme hrát dobrý volejbal. Prvním vyhraným setem proti Ústí se to zlomilo, kluci si začali věřit. Zjistili, že to funguje třeba i proti silným soupeřům,“ zmínil Obdržálek sobotní nečekané vítězství v hale třetích Lvů Praha.

Zlín útočil s téměř dvoutřetinovou úspěšností, zefektivnil podání. Vyplatilo se mu nasazení smečaře Motyčky místo nevýrazného Vašíčka. „Změnili jsme rytmus hry, trochu jsme ji zpomalili. Snad to bude fungovat nadále,“ doufá Obdržálek.

Úspěšná výsledková série zlepšila v týmu náladu.

„Ještě není nic zachráněné. Pořád je to málo. Ale kluci vidí, že když do toho jdou naplno, dá se hrát s každým,“ burcuje Obdržálek před klíčovým čtvrtečním zápasem.

Nováček z Frýdku-Místku je velkou neznámou. Na soupisce má devět cizinců z osmi různých zemí, nejvíce z bývalé Jugoslávie.

„Nikdo je nezná, ale nejsou špatní. Je těžké se na ně připravit. Na začátku bodovali s těžkými soupeři. Bude to složité utkání,“ předpovídá Obdržálek.

Zápas začíná v hale Datart v pět hodin odpoledne. „Doufám, že do něho nastoupíme s agresivním a odvážným volejbalem.“