Volejbalistky KP Brno vstupují do sezony opět s finálovými ambicemi

„Moc si přeji, aby začínající sezona byla minimálně tak úspěšná, jako to předchozí, medailové úspěchy z loňska chceme zopakovat,“ řekl na dnešním setkání s novináři prezident klubu Richard Wiesner.

Klubový šéf v uplynulých dvou letech první tým vedl i jako trenér, ale nyní předal žezlo dosavadnímu asistentovi Eriku Nezhodovi. V nové sezoně bude královopolský tým stavět na osvědčené ose z minulých let, jejímž základem jsou české reprezentantky Daniela Digrinová, Ela Koulisiani a Denisa Pavlíková. Tvořit hru by měla opět kubánská nahrávačka Gretell Morenová. „Jsme rádi, že u nás zůstala, byla to dominantní nahrávačka celé extraligy a byl o ni zájem,“ řekl Nezhoda.

Součástí ambiciózního týmu jsou nově i bulharská univerzálka Simona Nikolovová a srbská blokařka Andjela Stojkovičová.

Vedle domácích soutěží se obhájkyně extraligového stříbra představí i v Poháru CEV, jejich prvním soupeřem bude v prosinci řecký tým PAOK Soluň. „Bude to pro nás prestižní soutěž, jednak hráčky získají další mezinárodní zkušenosti a jednak mají možnost se ukázat,“ konstatoval Wiesner.

Za největší konkurentky v boji o medaile v Brně považují Liberec, Prostějov a Olomouc. A právě s prvními dvěma jmenovanými týmy otevřou Brňanky extraligu. V pátek nastoupí v Liberci a v pondělí si v Prostějově zopakují jarní finále.