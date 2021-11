Volejbalové poháry: olomoucké ženy hladce postoupily, Ostrava končí

Jméno příštího protivníka se Hanačky dozvědí ve čtvrtek a bude jím lepší z francouzsko-běloruského duelu Volero Le Cannet - Minčanka Minsk. Francouzský tým s českou reprezentantkou Michaelou Mlejnkovou vyhrál první duel v Minsku 3:2.

„Myslím, že jsme si to uhráli především v prvním utkání venku, kde nás soupeř hodně tlačil servisem. Navíc nám vypadlo libero Kulová a kapitánka Gambová se její role sice zhostila výtečně, ale zase nám to značně omezilo možnosti střídání. Naštěstí to holky zvládly skvěle a ve chvíli, kdy v odvetě soupeřky sklopily hlavy, jsme ještě i mohli prostřídat celý tým, což je bonus navíc,“ uvedl na klubovém webu trenér Martin Hroch.

Ostravské volejbalistky naproti tomu ve Vyzývacím poháru neuspěly a po domácím vítězství 3:2 prohrály s Panathinaikosem odvetu 1. kola v Aténách bez zisku setu.

Pohár CEV volejbalistek osmifinále, odvetné utkání v Olomouci Olomouc - Brčko (Bosna) 3:0 (20, 19, 18) Nejvíce bodů: Dos Santosová 14, Šepelová 12, Babičová 10 - Radovičová 12, Biberdzičová a Dragutinovičová po 6. První zápas 3:1, postoupila Olomouc.

