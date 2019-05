Reprezentaci volejbalistek čeká v Brně premiéra řeckého kouče

Po vstupním duelu tuto sobotu ve Švédsku se volejbalistky ve středu utkají v Brně se Slovenskem a v sobotu s Ukrajinou.

„Jsme nový tým, který se postupně sehrává. Ve Švédsku budeme bojovat o každý míč a jedeme tam s jediným cílem, a to zvítězit,“ uvedl Athanasopoulos. „Musíme se co nejlíp poznat a sehrát. Pokusím se do týmu vnést svou filozofii. Každopádně chci, abychom ve všech zápasech, které nás čekají, udělali maximum pro vítězství,“ dodal.

U českého týmu nahradil Zdeňka Pommera, pod jehož vedením se volejbalistky po 14 letech nedostaly z kvalifikace na mistrovství Evropy. Hlavním Athanasopoulosovým cílem bude postup na evropský šampionát v roce 2021. Jeho asistenty se stali Martin Hroch a Polák Mateusz Žarczyňski.

Program volejbalových reprezentací v Brně Ženy: ČESKO – Slovensko (29. května, 16.00), ČESKO – Ukrajina (1. června, 16.00).

Muži: ČESKO – Ukrajina (29. května, 19.00), ČESKO – Finsko (1. června, 19.00).

Program v evropské soutěži čeká i mužskou reprezentaci. Ta začne Evropskou ligu v neděli v Bělorusku a následně se také přesune do Brna, kde již trénuje. Ve středu tam hostí Ukrajinu a v sobotu Finsko.

Pod vedením trenéra Michala Nekoly odehráli volejbalisté v Brně už přípravná střetnutí s Austrálií. „Zápasy nám ukázaly, že jsme schopní hrát s malým počtem chyb, což je velice pozitivní. Ale objevila se i řada věcí, na kterých je ještě potřeba zapracovat, především servis a mezihra,“ uvedl Nekola. Z přípravy mu vypadl Oliver Sedláček, který si přivodil zranění zad, zbytek hráčů je zdravotně v pořádku. „Do Běloruska se pojedeme porvat o první body do tabulky. Očekáváme klasický ruský volejbal s dobrým servisem a vysokou obranou na síti,“ řekl Nekola.