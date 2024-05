Po Ostravě a Mallorce bude turnaj volejbalových veteránů nově hostit Milán

Družstva z 24 zemí se představí na turnaji International Veteran Volleyball Association (IVVA), který se uskuteční od 11. do 15. června v Miláně.

„Vedle našeho tradičního podzimního turnaje na Mallorce poprvé přidáváme i turnaj na začátku letní sezony,“ uvedl prezident pořádající IVVA Adam Kubala. „Milan je další destinací jako stvořenou pro naši vizi poznávat se vzájemně s dalšími členy volejbalové komunity, pro které věk není překážkou.“

V Miláně se utkají družstva v klasickém i plážovém volejbale. Šestkový je určený mužům čtyř kategorií od 40 let až po 65 plus, u žen tří od 34 let do 56 plus. V beachvolejbale mají muži (40 let až 60 plus) a ženy (34 let až 50 plus) po třech kategoriích. Uzávěrka přihlášek je na webových stránkách IVVA 31. května.

Adam Kubala uvedl, že měli nabídky z celého světa, kam projekt veteránských turnajů přenést. „Jsme rádi, že tu možnost máme v Itálii, kde volejbal patří k nejpopulárnějším sportům,“ řekl Kubala.

Turnaj podporují mimo jiné někdejší italští reprezentanti Franco Bertoli a Giorgio Goldoni, kteří také nastoupí. „Když jsme se s nimi sešli, litovali, že něco podobného nefungovalo, když sami končili kariéru,“ usmál se Adam Kubala.

U zrodu jakoby světového šampionátu veteránů byl před osmi roky, kdy se poprvé konal v Ostravě, bývalý reprezentant v klasickém i plážovém volejbale Přemysl Kubala, jmenovec Adama.

Rovněž on vítá možnost pořádat turnaj v Itálii. „Italům je vlastní naše idea sportování v každém věku, které berou jako součást zdravého životního stylu. Mají k tomu i myšlenku pro všechny, kteří se vymlouvají, že pro svůj věk už nemohou hrát volejbal a ta je: Zestárnul jsem, protože nesportuju,“ uvedl Přemysl Kubala, který by se měl na milánském písku představit se svým spoluhráčem z olympiády v Londýně Petrem Benešem.

Kubala připomněl, že po letech, co se veteránský turnaj konal v Ostravě a na španělské Mallorce, se přidává Itálie. „Cítili jsme, abychom se dostali na další úroveň, že musíme přidat více akcí, oslovit více zemí a objevovat nové destinace. Milán a jeho poloha je skvělá pro sport, ale také fantastická historická a kulturní destinace pro hráče,“ prohlásil Přemysl Kubala.