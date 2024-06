Sedlák o parťákovi Šépkovi: Doufám, že nás spolu čeká dlouhá cesta

Prohráli. Byli celí promočení, když ve druhém setu začalo prešet. Ale šťastni.

Beachvolejbalisté Jiří Sedlák a Jakub Šlépka na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro v Dolních Vítkovicích sehráli s nejlepším současným brazilským týmem George – André vyrovnanou partii než podlehli 0:2 (-12, -24).

„Jsou to šikovní mladí kluci. Pro nás to byl důležitý zápas, abychom ještě měli naději na čtvrtfinále,“ uvedl André. Do něj ale nakonec po prohrách s Nizozemci a Němci neprošli.

Za to český tým jen vinou horšího poměru míčů skončil druhý za Stefanem Boermansem a Yorickem de Grootem. V sobotním osmifinále je od 12.00 čekají další Nizozemci – Steven van de Velde a Matthew Immers.

„Jako outsideři máme tu výhodu, že se do toho můžeme opřít, více zariskovat, protože na naše soupeře i díky zdejšímu prostředí dopadá velký tlak,“ uvedl Jiří Sedlák.

André se snaží zablokovat Jakuba Šépku (vpravo).

Déšť mu v duelu s Brazilci nevadil. „Docela si ho užívám, dokáže mě vybičovat k lepším výkonům, ale tady šel paradoxně proti nám, protože nás táhnou diváci a někteří se šli schovat, aby nezmokli,“ usmál se Sedlák.

„Koncovky jsou vždycky hodně těžké, kór proti takto zkušeným týmům,“ komentoval závěr utkání Jakub Šépka. „Je ale neskutečné, že dokážeme hrát tak vyrovnaně proti takovému top týmu. Doufáme, že to tak půjde i dál.“

Přiznali, že s postupem ze skupiny vůbec nepočítali.

„Ale plány nám to nenabouralo,“ zdůraznil Jiří Sedlák. „Ráno nás motivovali naši trenéři. Andrea (Tomatis) nám řekl, že když postoupíme ze skupiny, tak máme pravděpodobně zajištěný postup na Evropu, což je neuvěřitelné. A Matteo Galli nás upozornil, že za postup do play off je více peněz, což je pro nás pro studenty taky velká motivace.“

Šépka a Sedlák se shodli, že jejich spolupráce náramně funguje.

„Ženeme se navzájem dopředu. Dokážeme se vyhecovat k lepším výkonům,“ řekl Jiří Sedlák. „Je to naprosto neskutečné, co se nám tady povedlo.“

Jakub Šépka přihrává podání soupeřů.

Přitom spolu hrají první sezonu, dohromady je dali trenéři národního beachvolejbalové skupiny v čele s Andreou Tomatisem.

„Našli jsme k sobě cestu po několika letech loni na podzim,“ připomněl Sedlák. „To jsme odehráli turnaj v Brazílii. Tam nám to nevyšlo, ale už tehdy jsme cítili, že to může mít docela dobrý potenciál.“

Jakub Šépka ještě loni hrál v Ostravě s Tomášem Semerádem, Jiří Sedlák v ní nastoupil v roce 2021 s Patrikem Maňasem.

„Občas to tak je, že se páry rozcházejí,“ podotkl Šépka.

„S Paťou Maňasem, který je také z Brna, jsme hráli dlouhých pět let. Koncem roku 2021 jsem ho vyměnil za velkého zkušeňáka Honzu Dumka, se kterým jsem strávil dvě sezony a po příchodu do národní skupiny jsem se dal dohromady s Kubíkem. Doufám, že nás spolu čeká dlouhá cesta,“ uvedl Sedlák.

Perušič a Schweiner nám ukazují cestu

V roce 2018 se z ostravského turnaje odrazili do světové špičky Ondřej Perušič a David Schweiner.

„Kluci nám ukazují, jaká je ta správná cesta. Můžeme říct, že jsou naší dobří přátelé. Ukazují nám toho hodně, co se týče hry, ale i toho, jak k přistupovat k beachi jako člověk,“ řekl Jakub Šépka.

„Přesně tak, herně i takticky jsou pořád na úplně jiné úrovni, ale když se zrovna nepřipravují s ostatními týmy ze světové desítky, tak s nimi občas trénujeme my a díky tomu se od nich hodně učíme,“ podotkl Jiří Sedlák.

Radí jim i na nynějším turnaji?

Ondřej Perušič se natahuje po balonu.

„Na to máme hlavně jejich šéftrenéra Andreu Tomatise, který je šéftrenér celého národního týmu a druhého trenéra Mattea Galliho, který s námi tráví většinu času, když je Andrea s Perunem a Davem na světovkách,“ odpověděl Sedlák.

„Ale mimo turnaje nám občas poradí, co a jak funguje, co oni hrají, jako to vypadá na téhle úrovni,“ pochvaluje si Jakub Šépka.

„Přesně tak, máme se od nich co učit a občas nám tu svou moudrost předají,“ usmál se.