Šéf volejbalového svazu: Ostravský turnaj už má ve světě pevné místo

„První dva roky jsme si dali rozjezdové, tuším, že jsme ani nevybírali vstupné, protože pro nás byla důležitější atmosféra, to, aby se lidi na beach naučili chodit,“ připomněl šéf Českého volejbalového vazu Marek Pakosta začátky z let 2018 a 2019.

A teď už je víkend několik týdnů dopředu beznadějně vyprodaný... „Asi bychom dokázali naplnit i větší stadion, ale máme nějaké technické limity,“ uvedl Pakosta.

Ochozy centrkurtu, na nichž je bezmála tři tisíce míst, už moc rozšířit nejdou.

„Přece jen jsme limitovaní rozměry hřiště a okolím,“ podotkl Marek Pakosta. „Větší ale bude fanzóna. Na atraktivní zápasy se snažíme využít i druhý kurt, který je rovněž zajímavě situovaný. Tam by se kapacita tribun mohla ještě zvýšit, ale jde o stovky míst.“

V Ostravě nepůjde jen o celkový triumf na turnaji nejvyšší kategorie Elite 16, kterých je letos od březnového Dauhá po srpnový Montreal jen devět, ale i poslední body do olympijské kvalifikace.

„I kvůli tomu jsme se snažili, což nebylo jednoduché, diplomaticky uhájit náš termín začátkem června,“ řekl Pakosta. „V neděli skončíme a v pondělí budou definitivně známé týmy, které se probojují do Paříže.“

Světové jedničky Norové Anders Mol a Christian Sörum vyhráli loni v Ostravě potřetí.

Je těžké uhájit červnový termín v konkurenci pořadatelů, jakými jsou vedle Ostravy od května Espinho, Gstaad, Vídeň, Hamburk a Montreal?

Jsou tam větší města, jsou tam v uvozovkách movitější investoři, ale my máme obrovskou výhodu, že turnaj úspěšně pořádáme od roku 2018 a že jsme u něj jako národní volejbalová federace, protože v některých zemích jsou organizátory jen promotéři nebo nějaké firmy. Pro Světovou volejbalovou federaci je důležité, aby tam byla aktivní vazba na národní federaci. A u nás je.

Tudíž vám stačí říct, že na červnovém termínu trváte?

Nikdy to není tak jednoduché, ale máme předpoklady, abychom si ten termín uhájili i do dalších let.

Je snadnější termín turnaje obhajovat, čím déle ho držíte?

Je to jednodušší i pro sportovce vzhledem k plánování sezony. Je fajn, když vědí, že začátkem června je Ostrava. Zpravidla týden před námi je turnaj v Polsku (letos od 30. května do 2. června kategorie Challenger ve Starých Jablonkách – pozn. red.), takže pro všechny to je logisticky výhodnější.

Každý rok je ale určitě problém sehnat peníze...

To je neustálý boj. (usmál se) Pro nás je podstatná dobrá spolupráce se zástupci města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Nikdy ale dopředu nevíme, zda klapne podpora ze strany státu. Ale daří se nám ji prostřednictvím Národní sportovní agentury získat i díky tomu, že naše akce je všeobecně velmi dobře hodnocená. Národní sportovní agentura je naším největším podporovatelem. A je to dobře, protože turnaj v Ostravě pomáhá našim reprezentantům, protože jim můžeme dát divokou kartu, pokud nemají start zajištěný vzhledem ke svému postavení v žebříčku. Letos tak vedle Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera dostanou šanci další tři týmy.

Prozradíte rozpočet?

Třicet milionů korun plus...