S tímhle turnajem jsme rostli i my, těšili se Perušič a Schweiner do Ostravy

Ondřej Perušič a David Schweiner jsou jediným týmem, který v dosavadních pěti ročnících turnaje v Ostravě pokaždé prošel do semifinále.

Leč dosud ho nikdy nevyhrál.

Tentokrát do Ostravy na podnik nejvyšší kategorie Elite 16 J&T Banka Ostrava Beach Pro přijeli jako mistři světa. Souboje světové elity se rozjedou ve středu kvalifikací.

„První část sezony se nám nepovedla podle představ. Kromě výkyvů formy jsme bojovali i se zdravotními obtížemi. Teď se zdá, že tohle pominulo a měli bychom být připravení. Doufáme, že se nám to na domácí půdě podaří ukázat,“ řekl Ondřej Perušič.

Po říjnovém triumfu na světovém šampionátu v Mexiku české jedničky odehrály šest turnajů, přičemž třikrát byly páté. Až minulý týden v polských Starých Jablonkách triumfovaly, když ve finále porazily Kubánce Jorgeho Alayoa a Noslena Díaze.

Ondřej Perušič a David Schweiner v akci.

Oddechli jste si, že jste se opět vrátili do bojů o medaile?

Schweiner: Trochu jo. Poslední turnaje jsme poztráceli nějaké body, které byly důležité pro postavení do dalších akcí. A vítězství ve Starých Jablonkách nás trošku vrací zpátky. Doufám, že ještě využijeme vlny v Ostravě a navážeme bodovým přídělem.

Perušič: Navíc Ostrava je pro nás pravděpodobně poslední turnaj před olympiádou, což znamená, že bude sloužit i jako užitečná konfrontace s týmy ze světové desítky, s nimiž se střetneme v Paříži.

Hrajete tudíž pořád o body do olympijského žebříčku, abyste byli co nejvýše nasazení?

Schweiner: Je to tak, jde o to, abychom byli na olympiádě v prvním koši. To znamená, že potřebujeme být nejhůře pátí, protože šestí budou domácí Francouzi. Mohl by to být dobrý krok k tomu, abychom měli papírově jednodušší skupinu a Nory nebo Švédy potkali až v pozdější fázi turnaje. Proto jsme také jeli do Polska na turnaj kategorie Challenge, abychom nasbírali nějaké body a byli v pětce.

Co si od letošního ostravského turnaje slibujete?

Perušič: Po pěti účastech v semifinále se těžko nastavuje laťka dostatečně nízko. Od prvního ročníku jsme se tady snažili předvést co nejlepší výkon, co nejvíce si užít možnost hrát před domácími fanoušky. To je stejné i letos. Účast ve čtvrtfinále se od nás asi očekává a to bychom považovali za slušný výsledek vzhledem k peripetiím uplynulých měsíců. Samozřejmě je našim snem se představit v nedělních bojích. Je to pokaždé zdroj nejlepších sportovních zážitků, jaké máme.

Už jste si zvykli, že jste mistři světa?

Schweiner: Já na to občas i zapomenu. Tolik se toho nezměnilo. Snad mediální zájem je větší. A přibyli nám i nějací další partneři. K tomu je však tlak na výsledek, ale na hře se nic nemění. Ta se musí furt vyvíjet, stejně jako se vyvíjí celý beachvolejbal. Kdybychom přestali, tak dost rychle skončíme v kategorii Futures.

Perušič: Člověk je mistr světa do prvního selhání. Nás to velmi rychle přešlo. Možná více vnímáme, že týmy, které jsou žebříčkově výrazně hůř postavené, tak proti nám nastupují bez tlaku a možná hrají i lépe, než je jejich standard. Právě proto, že nemají co ztratit. Říkají si: Hrajeme proti mistrům světa, budeme riskovat a uvidíme, jestli to vyjde. My se s tím musíme naučit pracovat. Není to ale pro nás tak velká změna.

Ondřej Perušič a David Schweiner po utkání o třetí místo.

Pořadatelé hlásí, že už je téměř vyprodáno. Máte dost lístků pro své nejbližší?

Schweiner: Tolik lístků jako některé rodiny takzvaných Hujerů nemáme (směje se). Ale většinu rodiny a kamarádů tu mít budeme. Jsme nadšení, že je vyprodáno prakticky už od čtvrtka. A slyšel jsem, že i na středeční kvalifikaci bude plno. To je úžasné, protože moc turnajů, na nichž by byli nějací fanoušci už při kvalifikačních bojích, se mi nevybaví. Tohle je opravdu rarita a už se moc těším. Nasát atmosféru přijdu už i na kvalifikaci.

Perušič: Pokaždé, když se do tohoto areálu vrátíme, tak se nám vybaví nádherné vzpomínky, které na tento turnaj máme už od roku 2018. David už někde říkal, že jak ten turnaj rostl, tak my jsme rostli s ním. V roce 2018 jsme tu byli v trochu jiné pozici, než jsme teď. Asi oba vnímáme, že Ostrava nám pomohla v kariéře opravdu hodně. Výsledek z roku 2018 (4. místo) byl pro nás průlomový a dostal nás do nejlepší dvacítky. V Ostravě jsme poprvé dokázali držet krok s tehdy dominujícími Nory Molem a Sörumem a to, že jsme tady nevyhráli svoje první zlato na okruhu, nás dodnes mrzí. Zároveň je to turnaj, na který se každoročně můžeme spolehnout, že bude skvělá atmosféra a že se nám tady bude doufejme i letos dařit. Pokaždé, když tu jedeme, si uvědomím, že sport je přece jen více o zážitcích než o medailích. Říkám si, kolikrát ještě budu moct takovou atmosféru zažít a zahrát si takové zápasy. Člověk si uvědomí, že tohle je na tom sportu to nejlepší.