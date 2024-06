Jsme zpět, hlásí norské hvězdy. Na vítěze olympiády nás teď nikdo netipuje, cítí Mol

Někdejší beachvolejbalové světové jedničky Norové Anders Mol a Christian Sörum jsou zpátky ve hře o obhajobu olympijského prvenství.

Na elitním turnaji pod vyhaslými vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích se po zhruba dvou měsících vrátili na světový okruh po tom, co si Mol v březnu na tréninkovém kempu na Tenerife zlomil nohu.

„Mám dojem, že najednou jsme outsideři, abychom vyhráli v Paříži,“ říkal šestadvacetiletý Mol po svém úrazu, kdy musel být šest týdnů v klidu.

Každopádně ostravský návrat na hřiště ho potěšil. „Bylo fajn znovu hrát a dostat se do semifinále. To je velký bonus. Semifinále bylo nad naše očekávání.“

Anders Mol na ostravském turnaji útočí vedle katarského blokaře.

Norové vyhráli v Ostravě v minulých dvou letech, celkem třikrát. Letos byli čtvrtí, když duel o bronz ztratili s Američany Milesem Partainem a Andrewem Beneschem 0:2 (-15, -14).

„V Ostravě hrajeme pravidelně. Rádi se vracíme kvůli atmosféře. Ta je skvělá. Hrát tady nás nabíjí spoustou energie a hlavně, když publikum fandí nám,“ prohlásil Anders Mol.

Hned s úsměvem dodal: „Jenže v semifinále lidi fandili Švédům, což se mi nelíbilo.“

Švédům Davidu Ahmanovi a Jonatanu Hellvigovi podlehli 0:2 (-21, -18). „Kluci ale hráli opravdu dobře, výhru si zasloužili,“ ocenil Mol švédské mladíky, kteří v neděli v Ostravě triumfovali.

Přiznal, že po úrazu ještě není ve stoprocentní kondici. „Ale zlepšuju se. Chce to čas, abych našel zase rytmus a dostal se do tempa, do hry, abych na tom byl stejně jako před zraněním. Na tom teď pracuju. Přesto jsme byli v semifinále...“

Norský beachvolejbalista, olympijský vítěz a trojnásobný mistr Evropy, Anders Mol.

Mol svým rychlým návratem na kurty zhruba po dvou měsících překvapil.

„Jo, šlo to rychle,“ podotkl. „Všechno jde správnou cestou. Mám kolem sebe skvělý tým, takže jsem šťastný, že jsem zpátky a že jsme tento první turnaj po mé zlomenině zvládli.“

Dodal, že na jejich hře je znát, že jejich soupeři odehráli více utkání, čímž mají i větší sebevědomí. „Vnímám, že po mém zranění nikdo netipuje, že vyhrajeme olympiádu, ale věřím, že máme na to, abychom získali medaili. Na tom teď makáme.“