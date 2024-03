Velké obraty poslaly volejbalisty Brna a Odolena Vody do čtvrtfinále extraligy

Vedli 2:0 na sety a mířili za vyrovnáním série... Jenže najednou se hra volejbalistů Black Volley Beskydy zasekla a Brnu podlehli 2:3 (18, 19, -16, -16, -11).

Předkolo play off ztratili 0:2 na zápasy a sezona jim skončila.

„Je to play off, je to strašně těžké, je to o hlavě a tu jsme neudrželi v klidu,“ povzdechl si smečař Matěj Koloušek, který byl se 14 body nejúdernější hráč Beskyd. „Začali jsme se bát, že zvítězíme. Začali jsme dělat individuální chyby jako před tím v Brně a soupeř se chytil. Tlačil nás na servisu i v obraně.“

Beskydský kapitán a univerzál Marek Perry řekl, že si utkání pokazili sami. „Krásně jsme vedli, měli jsme soupeře celou dobu pod námi. Stačila jedna série od Dejváka ve třetím setu a jako kdyby nás to totálně zlomilo,“ upozornil Perry na několik podání za sebou protivníkova smečaře Davida Janků. „A najednou místo, abychom dodržovali, co máme, jsme si dávali přednost. Prostě školácké chyby. Chyběla nám zodpovědnost i důraz na útoku.“

Brněnský kapitán David Janků podotkl, že dnešní obrat může jeho tým pro čtvrtfinále se Lvy Praha jedině posílit. „Su hrozně rád, jak jsme ty dva zápasy zvládli,“ připomněl i domácí vítězství 3:1.

„Vyšlo nám střídání,“ uvedl brněnský trenér Ondřej Marek. „Martin Kop uklidnil naši hru na přihrávce. Výborně bránil v poli, což nám pomohlo, tam jsme si byli jistější. První dva sety ale byly Beskydy jednoznačně agresivnější v útoku. Tou razancí jsme je pak přehráli na síti i na podání.“

Beskydští mají domovskou halu ve Frýdku-Místku, leč ta byla dnes obsazená, a tak nastoupili v náhradní v Ostravě-Třebovicích. To však žádnou roli nehrálo, neboť tam trénují. „Je to tak,“ potvrdil beskydský trenér Michal Provazník.

Takže co se s týmem po dvou setech stalo?

„První dva jsme dobře podávali, vytvořili si tlak, jak by to doma mělo být. Ve třetím jsme na začátku nedohráli nadražené balony, byl tam zmatek. K tomu David Janků trefil dva servisy a byli jsme minus čtyři pět bodů. A už jsme to nezvládli v hlavách,“ odpověděl kouč.

Nezkušenost?

„Ne, to si nemyslím,“ odmítl Provazník. „Bylo to o tom, že jsme spěchali. Přestali jsme být dostatečně trpěliví, abychom Brno přehráli.“

Ondřej Marek je přesvědčený, že se na domácích projevil nedávný triumf v Českém poháru. „Jejich tým je jako náš mladý a zkušenosti mu přece jen chybějí. Do série šli unavenější,“ řekl Marek.

„Spíše to bylo o umění znovu se po takovém úspěchu zkoncentrovat na další vrchol, na to, že přichází play off,“ podotkl Michal Provazník. Beskydským nepomohlo ani to, že v základní části Brňany dvakrát porazili 3:0.

„Řekli jsme si, že nemáme co ztratit a začali do toho mlátit. Hlavně jsme se snažili od začátku dostat o dva body nad ně, to pak hrají úplně jinak, než když mají náskok, a bylo to znát. Přestali si věřit, my je počapali, nadráželi a skládali jsme útoky,“ prohlásil David Janků, jenž uhrál 22 bodů, o dva méně než univerzál Daniel Thiessen.

Beskydští volejbalisté Allan Guimaraes a Petr Benda blokují útok brněnského Jaromíra Nováka

„Je to strašné zklamání, je mi to líto, ale sezona byla úspěšná. Vždyť jsme vyhráli pohár,“ konstatoval Matěj Koloušek.

Ještě blíž k nutnosti hrát rozhodující třetí zápas byla Odolena Voda, která rovněž v Benátkách prohrávala 0:2 na sety. Ve třetím i čtvrtém setu zvládli hosté lépe vyrovnané koncovky a ani jednou soupeře nepustili k mečbolu, sady získali shodně 26:24. V pátém setu vedli domácí už 13:11, poslední čtyři body ale získal soupeř.

Ve čtvrtfinále Brno čekají vítězové základní části Lvi Praha. Odolena Voda se utká s druhým týmem dlouhodobé části Kladnem.