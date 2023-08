Schweiner a Perušič podlehli v Hamburku katarským volejbalistům

„Nezbývá než se soustředit na večerní zápas s Poláky, protože naše skupina se teď výhrou Němců dost zamotala. Může jít nejen o počet vítězství, ale i o vyhrané body a poměr skóre, takže k tomu budeme muset přistoupit opravdu zodpovědně,“ řekl ČTK Perušič.

Ve čtvrtek vykročili Schweiner s Perušičem do hamburského turnaje třísetovým vítězstvím nad domácí dvojicí Paul Henning, Sven Winter. Nad Katařany vyhrál třetí nasazený pár úvodní set 21:17, v dalších dvou ale podlehl 16:21 a 9:15.

„První set byl z naší strany téměř bezchybný, tam jsme předvedli jeden z našich nejlepších letošních výkonů. Ve druhém setu už byla hra vyrovnanější, obě strany měly několik příležitostí, které nevyužily. Až do stavu 14:12 jsme si udržovali vedení, nicméně potom se Katařani rychle vrátili do hry, dotáhli se, druhý set ovládli a v tie breaku už dominovali,“ uvedl Perušič.

Perušič si na červencové akci King of the Court v Lucemburku zranil břišní sval a nejlepší domácí pár musel zrušit elitní turnaje v Gstaadu, Montrealu i mistrovství Evropy ve Vídni. Schweiner na ME s Tadeášem Trousilem obsadil dělené deváté místo. V Hamburku se Češi pokusí získat další body do olympijské kvalifikace a vylepšit si nasazení pro říjnové MS v Mexiku.