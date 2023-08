Beachvolejbalisté Perušič se Schweinerem v Hamburku skončili v 1. kole play off

Českým beachvolejbalovým jedničkám se nepodařilo proti Španělům zopakovat výhru z dubnového turnaje v Uberlandii, který nakonec ovládli, a s párem z kvalifikace prohráli 25:27, 20:22. Na severu Německa tak si tak připsali dvě vítězství a dvě porážky.

Perušič se Schweinerem se na světové scéně představili společně poprvé od turnaje v Ostravě na začátku června. O měsíc později se Perušič zranil při akci King of the Court v Lucemburku a nejlepší domácí pár musel zrušit elitní turnaje v Gstaadu, Montrealu i mistrovství Evropy ve Vídni. Schweiner na ME s Tadeášem Trousilem obsadil dělené deváté místo. Před Hamburkem se čeští beachvolejbalisté rozehráli na německé tour v Berlíně.