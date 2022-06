Svátek volejbalu ve Zlíně. V Evropské lize se tu ukážou muži i ženy

„Je to největší volejbalová akce v Evropě letošní sezony,“ zve diváky do hlediště šéf pořádající Fatry Zlín Roman Macek. „A Evropská liga je srovnatelná s fotbalovou Ligou národů.“

Pro mužskou reprezentaci, která loni zaujala postupem do čtvrtfinále domácího Eura, je to zároveň vrchol sezony. A už teď je jisté, že Češi bez ohledu na výsledek sobotního střetnutí s Estonskem postoupí do Final Four. Ve středu vyhráli 3:1 a ve skupině ztratili jen dva sety.

„Splnili jsme úkol,“ pochvaloval si trenér českého mužstva Jiří Novák. Pozici suveréna budou chtít jeho hráči potvrdit ve Zlíně od 16 hodin proti druhému celku skupiny Estonsku.

V týmu chybí smečař Adam Bartoš, zlínský odchovanec hrající ve Francii se letos z reprezentace omluvil. Jestli nastoupí bývalý nahrávač Fatry Jakub Janouch, se ukáže.

Od 19 hodin rozehrají svoje utkání volejbalistky proti Chorvatsku. A stejně jako jejich mužští kolegové mají před závěrečným zápasem ve skupině splněno. Poté, co dvakrát porazily ve federálním derby Slovensko a zvítězily v Chorvatsku, obsadí první místo.

„Ženský tým je kompletní, připravuje se na mistrovství světa,“ poznamenal Macek.

Také pro české volejbalistky to bude ve Zlíně premiéra. Když město v roce 1997 hostilo mistrovství Evropy, hrály svoji skupinu v Brně.

„Bude to pěkný volejbalový svátek,“ těší se Macek na špičkový evropský volejbal.

Vstupenky jsou k dostání prostřednictvím sítě Ticketportal v ceně 180 korun na oba zápasy, v den utkání na pokladnách haly za 200 korun.