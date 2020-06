Manažer Šelem: Nebyli jsme schopni garantovat jisté peníze na Ligu mistrů

Buď jak buď, Šelmy měly díky svému postavení na 1. místě extraligové tabulky (v době zastavení soutěže) právo vstoupit do Ligy mistrů. Jenže ji nevyužily. V klubu, který existuje teprve dva roky, realisticky uznali, že start v nejprestižnější evropské soutěži by byl nad jejich síly.

„Účast v Lize mistrů jsme po interní diskusi přenechali Olomouci,“ sdělil manažer brněnských volejbalistek Martin Gerža. „My budeme stejně jako loni hrát CEV Cup, tedy druhou nejvyšší pohárovou soutěž. Nebyli jsme schopni garantovat jisté peníze na Ligu mistrů, což by byly zhruba tři miliony korun navíc oproti našemu rozpočtu. Navíc náš klub není ani nastavený na to, aby se v těchto sférách pohyboval,“ doplnil Gerža, že Šelmy jsou nejen sportovním oddílem, ale i charitativním projektem s důrazem na prodloužení kariér bývalých reprezentantek při zaměstnáních nebo mateřství.



Nejlepší tým uplynulého ročníku extraligy by byl v Lize mistrů nasazen do hlavní soutěže, a také to přispělo k rozhodnutí výzvu nezvednout. Šelmy by totiž měly jistých šest zápasů, tři z nich venku. Dlouhé cesty napříč kontinentem nebyly ničím, co by někdejší stálice národního týmu lákalo.

„Potřebovali bychom jinak strukturovaný kádr. Holky by si na cesty ven musely brát dovolené, zajišťovat hlídání pro děti. To by nešlo,“ uvědomoval si Gerža. Pro jistotu ještě variantu s Ligou mistrů předestřel hráčkám, které Šelmy táhnou, a jejich reakce byla prý shodná s tou jeho. „Potvrdily mi, že jsem se rozhodl správně,“ uvedl.

CEV Cup pro nový brněnský klub z tohoto pohledu tak náročný nebude. Neplatí se v něm startovné a loni ho Šelmy hrály jen krátce, vypadly hned v 1. kole s finskou Hämeenlinnou. Vzaly to jako sportovní facku, po které zabraly, a výsledkem bylo prvenství v extralize.



To budou mít na mušce i v příští sezoně. „Prioritou Šelem je naplňovat myšlenku, kvůli které vznikly, a porvat se o co nejlepší umístění v domácí soutěži,“ řekl Gerža. Jádro bývalých hvězdných reprezentantek kolem Soni Novákové a Markéty Chlumské zůstává, jedná se ještě o setrvání úderné opory Soni Mikyskové a Gerža je v kontaktu také s jednou někdejší reprezentační volejbalistkou po mateřské pauze. Odešly zahraniční hráčky a žádné jiné cizinky místo nich zřejmě nepřijdou.