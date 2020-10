Cena za Euro? Měsíc jsem nemohl domů, říká volejbalový kouč Obdržálek

„Je to vrcholná akce, která se koná jednou za dva roky. A pro některé kluky poslední. Všechny těžkosti skousli,“ říká Obdržálek, který už včera z lavičky dirigoval zlínský celek v extralize mužů.

Prý jste si vytvořili svoji vlastní „bublinu“?

Poslední měsíc jsme strávili na jednom místě v Brně na hotelu, odkud jsme jezdili trénovat do Kuřimi, kde jsme si vybrali skupinu. V zásadě jsme byli izolovaní, ale na jeden víkend jsme hráče pustili domů, aby nevznikla ponorková nemoc. Někteří kluci neodjeli, tak jsem také zůstal.

Rodina asi moc velkou radost neměla, že?

Mám hodnou a šikovnou ženu, která se o všechno měsíc postarala. Je na to zvyklá, také je sportovkyně. Nebývá běžné, aby byly týmy v této věkové kategorii tak dlouho pohromadě, ale pro mistrovství jsem udělal všechno.

Jak jste se rozptyloval?

Bydleli jsme přímo u přehrady, takže jsem přemýšlel, že bych si vzal rybářské pruty, ale nechal jsem je doma. Jeden víkend se v Brně konalo mistrovství republiky v plážovém volejbale, tak jsem se byl podívat. Také jsem se prošel kolem přehrady. Ale volného času zase tolik nebylo. Práce kolem jsem měl dost.

Vy jste přitom na jaře tipoval, že šampionát se neodehraje.

Nejdříve se to každý týden měnilo, ale jakmile termín o měsíc posunuli, bylo jasné, že se bude hrát. Bohužel dva týmy (Ukrajina, Turecko) do turnaje nepustili, protože měly pozitivní hráče. Všechno bylo zvláštní, ale jsem rád, že se šampionát uskutečnil.

O to více pak muselo mrzet, že jste prohráli všech pět utkání, ne?

Bylo to zklamání. Pokazili jsme zápas se Srbskem, nad kterým jsme vedli 2:0 na sety. Odehráli jsme na turnaji dobré pasáže, ale na víc tým asi neměl. Na některých postech se s nejlepšími evropskými celky nemůžeme srovnávat.

V čem jste zaostávali?

Všichni mají vyšší hráče, dvoumetrového univerzála, my ne. Chyběl nám nahrávač Džavoronok a v téhle kategorii také klasické libero.

Jaká byla atmosféra turnaje?

Kapacita haly v Kuřimi je asi 400 lidí a povolili poloviční, což bylo super. Lidé fandili, takže v rámci možností to bylo výborné.

Smlouvu jste měl na Euro. Zůstanete u juniorské reprezentace?

Tahle kategorie má před sebou ještě mistrovství světa příští rok. Sice jsme skončili na Euru desátí a přímo jsme nepostoupili, ale kvůli koroně se nestihla odehrát kvalifikace a na jedno z pěti volných míst máme podle rankingu nárok. I proto bych chtěl pokračovat. Všechno se však musí nejdříve vyhodnotit, Euro skončilo neúspěchem.

Z mistrovství, které skončilo minulý týden, jste musel rychle přepnout na extraligu. Jak jste to zvládl?

Dění v klubu jsem sledoval na dálku. Klukům jsem udělal přípravu na první dvě kola. Díky speciálnímu programu jsem oba zápasy viděl, i když se zpožděním, protože jsme jeden den trénovali a druhý hráli.

Porážky vás nepřekvapily, že?

Utkali jsme se dvěma těžkými soupeři, navíc jsme měli dva zraněné hráče mimo. Nastoupili jsme s Vaškem Žákem, osmnáctiletým smečařem, který se toho zhostil dobře. Ale minimálně v Praze jsme měli první set vyhrát.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci se hraje extraliga bez diváků. Jak to vnímáte?

Opatření jsou potřeba, ale bez diváků je to zvláštní. Na druhou stranu, jsme profíci, a než jenom trénovat, tak to raději hrát bez lidí. Otázkou je, jestli nepočkat, až budou moci zase do haly. Za chvíli nám začíná série pěti zápasů v deseti dnech, čtvrtek, sobota, pondělí, čtvrtek, sobota.

Počítám, že jste rád, že se letos nebude sestupovat?

Kdoví, kolik zápasů se stihne odehrát do půlky dubna, kdy má extraliga končit. Některé jsou odložené. Bez sestupu bude soutěž férovější.